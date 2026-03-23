Asesinan a un venezolano en Nashville: trabajaba como mecánico y revendedor de autos

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Un ciudadano venezolano identificado como José Vivas, de 40 años, perdió la vida tras ser atacado a tiros en la ciudad de Nashville, Estados Unidos.

El hecho ocurrió mientras el hombre realizaba labores de mecánica en plena vía pública, lo que generó conmoción entre quienes lo conocían tanto en Venezuela como en el extranjero, segúninformó La Nación.

Vivas, oriundo de San Antonio del Táchira y conocido como “Muelas”, había emigrado con la intención de mejorar su calidad de vida. En territorio estadounidense se dedicaba a la compra de vehículos usados para repararlos y luego venderlos, actividad que representaba su principal fuente de ingresos.

El crimen se registró el pasado 20 de marzo en el sector de Antioch. Según reportes, Vivas se encontraba trabajando en un vehículo Hyundai Sonata junto a otra persona cuando se escucharon múltiples disparos que lo dejaron gravemente herido en el lugar.

Tras el ataque, el acompañante del venezolano abandonó la escena en el carro personal de la víctima, un Toyota Corolla. Horas después, las autoridades localizaron el vehículo en otro sector de la ciudad, lo que forma parte de las investigaciones en desarrollo.

Aunque José Vivas fue trasladado con vida a un centro de salud cercano, falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas. El caso ha generado tristeza entre familiares y allegados, quienes lo describen como un trabajador dedicado que buscaba salir adelante.

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