Una mujer identificada como Francelys José Rodríguez Hernández, de 35 años de edad, falleció el pasado lunes 16 de noviembre tras recibir una fuerte descarga eléctrica dentro de su residencia, ubicada en el municipio Tomás Lander de los Valles del Tuy, en el estado Miranda.

De acuerdo con los datos recabados en torno al suceso, el accidente doméstico ocurrió en momentos en que la víctima realizaba labores de limpieza y lavado en su hogar, haciendo contacto accidental con un artefacto electrodoméstico energizado.

Tras percatarse de la emergencia, familiares y allegados trasladaron de inmediato a Rodríguez Hernández hasta la sala de emergencias del Hospital General Simón Bolívar de Ocumare del Tuy; sin embargo, los médicos de guardia confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el diagnóstico médico determinó que el deceso se produjo a consecuencia de un paro cardíaco fulminante desencadenado por la fuerte descarga eléctrica.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube