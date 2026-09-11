Usurpan identidad de obispo en Venezuela: enviaron cartas falsas a EEUU y Europa para pedir dólares

La Diócesis de Los Teques emitió una alerta pública tras detectar la usurpación de identidad del monseñor Alberto Valentín Castillo García.

A través de un comunicado, el prelado denunció que personas desconocidas utilizan su nombre y el de la institución para solicitar donaciones económicas en divisas bajo el pretexto de atender a supuestas víctimas de recientes terremotos en el país.

El obispo rechazó la maniobra de recolección engañosa y envió un mensaje categórico a la ciudadanía donde condena enérgicamente esta práctica fraudulenta.

El representante eclesiástico aclaró que la diócesis no sostiene vínculo alguno con dichas solicitudes monetarias.

Cartas falsas en sedes de Europa y Estados Unidos

El monseñor confirmó que los responsables de la estafa extendieron el envío de las comunicaciones falsas hacia el exterior. Las misivas con las peticiones de dólares llegaron formalmente a sedes eclesiásticas ubicadas en Austria, Bélgica y Estados Unidos.

El representante católico reiteró que jamás suscribió ni autorizó documento alguno para tales fines. Asimismo, advirtió que el uso indebido de su investidura daña el testimonio de la Iglesia.

"Usurpar mi identidad como Obispo y utilizar el nombre de nuestra diócesis para pedir dinero es una ofensa grave que daña el testimonio de la Iglesia y perjudica a quienes realmente necesitan ayuda", expresó.

Canales habilitados para verificación

Las autoridades religiosas exhortaron a los fieles dentro y fuera del país a no caer en falsas campañas de recolección.

"Exhortamos a todos a verificar siempre la legitimidad de las campañas de recaudación de fondos, especialmente en contextos de emergencia, para evitar caer en engaños y garantizar que la ayuda llegue a quienes verdaderamente la necesitan".

Para atender denuncias o verificar solicitudes, la Curia Diocesana dispuso los correos electrónicos diocesisdelosteques@gmail.com y chancellerialosteques@gmail.com. Igualmente, colocaron a disposición el contacto telefónico de la Cancillería +58-424-2762250.

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