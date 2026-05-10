¡Revisa tus bolsillos!: conoce las apps que te permiten identificar monedas que podrían valer miles de dólares con solo una foto de tu celular

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Para identificar y valorar monedas de Estados Unidos, existen dos tipos de plataformas: las identificadoras por IA (ideales para monedas "sueltas" o "raw") y las verificadoras oficiales (para monedas que ya vienen en estuches certificados). Aquí tienes las mejores opciones disponibles este 2026:

1. Plataformas de Identificación Rápida (IA)

Estas apps funcionan tomando una foto de la moneda y comparándola con bases de datos mundiales.

CoinSnap: Es actualmente la más popular y rápida. Identifica la moneda al instante, proporciona una valoración estimada basada en precios de mercado y, lo más interesante, ofrece una función de "graduación" por IA que te da una idea del estado de conservación (aunque no sustituye a un experto).

Es actualmente la más popular y rápida. Identifica la moneda al instante, proporciona una valoración estimada basada en precios de mercado y, lo más interesante, ofrece una que te da una idea del estado de conservación (aunque no sustituye a un experto). Maktun: Una de las más completas para gestionar colecciones. Reconoce más de 300,000 tipos de monedas y billetes. Lo mejor es que te permite exportar tu colección en PDF o Excel y ver cuánto vale tu "portafolio" total.

Una de las más completas para gestionar colecciones. Reconoce más de 300,000 tipos de monedas y billetes. Lo mejor es que te permite exportar tu colección en PDF o Excel y ver cuánto vale tu "portafolio" total. Coinoscope: Utiliza un motor de búsqueda visual muy preciso. No solo te dice qué moneda es, sino que te redirige a enlaces de subastas reales en eBay o sitios especializados para que veas por cuánto se están vendiendo en ese momento.

2. Plataformas Oficiales de Certificación (Expertas)

Si tienes una moneda que crees que vale mucho (como la de Susan B. Anthony de 20 mil dólares), estas son las apps que debes usar para verificar autenticidad y precios de subasta profesionales.

PCGS CoinFacts: Es considerada la "enciclopedia" definitiva de monedas de EE. UU. Escaneo: Permite escanear el código de barras de los estuches certificados. Utilidad: Ofrece acceso a millones de precios realizados en subastas reales y guías de precios actualizadas. Es indispensable para saber si una moneda es "Near Date" o "Wide Border".

NGC (Numismatic Guaranty Company): Similar a PCGS, es la app del otro gigante de la certificación. Verificación: Escaneas el código del certificado para confirmar que la moneda es auténtica y ver fotos de alta resolución del ejemplar original cuando fue graduado.



3. Herramientas Especializadas

PCGS Coinflation: Ideal si tienes monedas de plata o oro. Te dice el valor exacto del metal (valor intrínseco) en tiempo real según el mercado de valores.

Si una app te indica un valor alto, el siguiente paso es enviarla físicamente al Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS) o a la Compañía de Garantía Numismática (NGC) para su certificación oficial.

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