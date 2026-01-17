¡Busca en tu alcancía! Esta moneda de 1 dólar puede valer 250 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de monedas coleccionables ha puesto su atención en un ejemplar del dólar de Eisenhower que fue fabricado en el año 1971.

Esta moneda, que rinde honores al expresidente Dwight D. Eisenhower y a la llegada del hombre a la Luna, se convirtió en una de las más caras del sector cuando la casa de subastas Heritage Auctions cerró su venta por un monto de 246.000 dólares. La razón de este valor tan alto es que no es una moneda común, sino un prototipo de prueba con detalles que nunca llegaron al público general.

Detalles que elevan su valor

Esta pieza se diferencia de los millones de dólares que circulan en la calle por su acabado profesional. El diseño, realizado por Frank Gasparro, muestra en estos prototipos un relieve mucho más alto y definido que las monedas normales. Además, la superficie de la moneda brilla como si fuera un espejo y las letras de la palabra "LIBERTY" son mucho más nítidas. Solo se tiene registro de tres monedas con estas características exactas, lo que genera una competencia alta entre los compradores más ricos del mundo.

El error en el dibujo de la Luna

Una de las formas más fáciles de reconocer este prototipo es mirando el dibujo de la parte de atrás, donde aparece un águila aterrizando en la Luna. En esta versión de 250 mil dólares, el suelo de la Luna se ve liso, ya que le faltan los cráteres y las marcas de las rocas que sí tienen las monedas normales. También lleva una letra "S" muy pequeña que indica que fue hecha de forma especial en la Casa de la Moneda de San Francisco. James Halperin, directivo de Heritage Auctions, explicó tras la venta:

"Tener uno de los tres prototipos conocidos es como tener una obra de arte que cabe en la palma de la mano".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube