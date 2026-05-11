¡Se dañó su carrera! Prospecto latino de las Grandes Ligas fue deportado por hacer de 'coyote'

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El joven lanzador mexicano, Humberto Cruz, prospecto de los Padres de San Diego fue deportado después de declararse culpable de transportar inmigrantes indocumentados.

El pasado mes de octubre en Arizona fue detenido, mientras se encontraba recuperándose de una lesión Tommy John.

Ante las autoridades federales admitió haber respondido a un anuncio que prometía dinero a cambio de recoger personas.

Cruz fue puesto en la lista restringida de los Padres el mes de marzo, lo que hizo los rumores sobre su continuidad en el sistema de Ligas Menores se avivarán.

Jeff Sanders, periodista del San Diego Union-Tribune, informó que el acuerdo legal alcanzado por el pelotero derivaron en su deportación del país norteamericano.

El jugador fue despojado de su visa de trabajo y no la podrá volver a solicitar por un periodo mínimo de cinco años.

Bono de firma

En el año 2024 acordó firmar con los Padres de San Diego con una bonificación de $ 750.000.

Para antes de que ocurriera este incidente legal el lanzador era estimado como el quinto mejor prospecto de toda la franquicia.

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