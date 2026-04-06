Fin a la controversia: Juez desestima las acusaciones de Blake Lively contra Justin Baldoni

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El sistema judicial de California ha puesto un punto final definitivo a la disputa legal entre dos de las figuras más prominentes del drama romántico actual. Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles desestimó la demanda interpuesta por Blake Lively contra su co-estrella y director, Justin Baldoni. La sentencia aclara que las alegaciones presentadas por el equipo legal de Lively —que incluían señalamientos de "conducta inapropiada" y una supuesta creación de un entorno de trabajo perjudicial durante la filmación— no pudieron ser sustentadas con pruebas concluyentes que calificaran como infracciones legales, reduciendo el conflicto a una serie de "profundas diferencias creativas y de visión artística".

Contexto: De la alfombra roja a los tribunales

La tensión entre ambos actores se hizo pública durante el verano de 2024, cuando la ausencia de fotos conjuntas y las entrevistas por separado durante la gira de medios de It Ends With Us encendieron las alarmas de los fanáticos y la prensa especializada. Lo que inicialmente se percibió como un distanciamiento profesional por el control del montaje final de la cinta, escaló a una batalla legal en 2025 cuando se formalizaron las quejas sobre el comportamiento de Baldoni en el set. No obstante, el fallo actual subraya que, si bien el ambiente de trabajo pudo haber sido "exigente y tenso", las acciones reportadas no cruzaron la línea hacia el acoso o la negligencia profesional, validando la defensa de Baldoni que siempre sostuvo haber actuado bajo estándares de dirección estrictos.

Reacciones y el futuro de la franquicia

Tras conocerse la desestimación, los representantes de Justin Baldoni emitieron un breve comunicado expresando su satisfacción: "Justin siempre ha creído en la integridad de su trabajo y agradece que la justicia haya aclarado que las diferencias artísticas no deben ser confundidas con faltas éticas". Por el lado de Blake Lively, fuentes cercanas indican que la actriz se encuentra "enfocada en sus nuevos proyectos y satisfecha por haber alzado la voz", a pesar del resultado legal. Este veredicto despeja el camino para la posible producción de la secuela It Starts With Us.

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