Médico principal de Matthew Perry estrella de "Friends" se declara culpable por distribución de ketamina

El doctor Salvador Plasencia, señalado como principal responsable médico en el caso de la sobredosis que causó la muerte de Matthew Perry en octubre de 2023, aceptó declararse culpable de cuatro cargos federales por distribución de ketamina —delito que conlleva una pena máxima de 40 años de prisión— según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos este 17 de junio de 2025.

Plasencia se unió así a su colega Mark Chavez, quien ya había admitido culpabilidad en octubre de 2024 por conspirar para suministrar la droga al actor de Friends, en un esquema donde intermediarios como el asistente personal Kenneth Iwamasa —también declarado culpable— administraban las inyecciones, incluida la dosis letal horas antes de que Perry fuera hallado sin vida en su jacuzzi.

La investigación reveló que Iwamasa actuó bajo instrucción del actor aquel día: “Shoot me up with a big one” ("Inyéctame una grande"), solicitó Perry antes de dirigirse al jacuzzi donde ocurrió el ahogamiento por efectos agudos de la ketamina, sustancia que consumía terapéuticamente para la depresión pero que obtuvo ilegalmente mediante esta red.

El quinto implicado, Erik Fleming, admitió distribuir la ketamina mortal, mientras que Jasveen Sangha —apodada “Ketamine Queen”— se declaró no culpable pese a ser acusada de proveer drogas a celebridades mediante canales clandestinos. Los cargos destacan el lucro ilícito: Plasencia compraba ketamina a Chavez y la revendía a Perry con sobreprecio, aprovechándose de su adicción documentada en sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (2022), donde confesó: "Llevo casi sobrio desde 2001, salvo por unos sesenta o setenta pequeños percances" y describió batallas contra analgésicos y alcohol que dañaron su salud —en 2018 sufrió una perforación de colon vinculada al abuso de opioides—.

Tras su muerte, la familia Perry creó The Matthew Perry Foundation para apoyar a personas con trastornos concurrentes (salud mental y adicciones), honrando su deseo expreso en vida: “Quiero ser recordado como alguien que ayudó a la gente”. El juicio contra Plasencia y Sangha está programado para marzo de 2025.

