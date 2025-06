Karol G se "mechonea" con estrellas de Televisa en un avance de su álbum Tropicoqueta

Suscríbete a nuestros canales

Para promocionar su sexto álbum "Tropicoqueta" (estreno 20 junio), Karol G reinventó su estrategia con un spot que fusiona música y melodrama televisivo bajo la productora ficticia "Bichota Filmes".

Recluta figuras emblemáticas de telenovelas mexicanas como Anahí y Ninel Conde (recordadas por Rebelde), Itatí Cantoral reviviendo su icónica frase "maldita criada" de María la del barrio, y Gabriela Spanic en guiños a La Usurpadora, mientras Ricky Martin encarna al galán principal en una trama que la artista describió como "intenso, impredecible, dramático, mágico, auténtico y único" donde ella protagoniza conflictos de poder y venganza que los seguidores celebraron con comentarios como "Nos dio concepto, nos dio actuación" o "Karol G proponiéndonos un novelón".

Este concepto creativo refleja la esencia del álbum que –según explicó la colombiana– nació de mirar hacia adentro: "Volver a la raíz, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música [...] representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad", detallando que el proyecto iniciado en agosto 2023 se nutrió del amor de sus giras y que las canciones "se cantan con el alma, se bailan con el cuerpo y se gritan con el corazón", consolidando así un homenaje a los ritmos latinos que marcaron su trayectoria.

