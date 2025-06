Lágrimas inesperadas en Miss Universe Latina: el jurado también lloró en el especial del Día del Padre

La gala de este domingo en Miss Universe Latina tuvo un giro inesperado y profundamente emotivo cuando Aracely Arámbula, una de las juezas del programa,no pudo contener sus lágrimas al recordar a su padre, fallecido hace casi tres años.

Durante la transmisión, dedicada especialmente al Día del Padre, la actriz y cantante mexicana tomó la palabra para enviar un mensaje de felicitación a los padres en su día. Sin embargo, al mostrar una fotografía de su papá y comenzar a hablar de él, la emoción la sobrepasó según reseña People en Español.

“Hoy se cumplen dos años y once meses desde que mi papito se fue… pero está todos los días en mi corazón. Me acompaña, me consuela, y aunque mi alma sigue rota, su amor me reconforta”, dijo con la voz entrecortada