Una guerra sin fin: Trump exige nuevamente el despido de Jimmy Kimmel tras una broma sobre la Primera Dama

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El presidente Donald Trump ha exigido formalmente a las cadenas ABC y Disney el despido inmediato del presentador Jimmy Kimmel. La controversia surge tras un sketch paródico de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, emitido la semana pasada en “Jimmy Kimmel Live!”, donde el comediante se refirió a la primera dama, Melania Trump, como una “viuda expectante”.

Lo que inició como una sátira habitual se tornó en un asunto de Estado debido a la proximidad del comentario con un incidente de seguridad real: el intento de ingreso de un hombre armado al evento oficial del que los Trump tuvieron que ser evacuados de emergencia. Para la administración, el comentario de Kimmel dejó de ser comedia para convertirse en una narrativa "corrosiva" que alimenta la inestabilidad política del país.

Cronología de una enemistad

La exigencia de Trump no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una rivalidad que se recrudeció a lo largo de 2025. El historial de fricciones entre el presentador y el mandatario incluye hitos que ya habían puesto a la cadena ABC en una situación comprometida. El año pasado, Kimmel fue blanco del Gobierno tras burlarse del presidente en el contexto del asesinato del activista Charlie Kirk. En aquel momento, la presión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) llevó a varios propietarios de estaciones locales a negarse a emitir el programa, resultando en una suspensión indefinida de Kimmel que duró menos de una semana debido al apoyo público masivo.

Desde su restitución en 2025, Kimmel ha intensificado su estilo de comedia crítica hacia la familia Trump, posicionándose como la voz opositora más prominente de la televisión nocturna.

Melania Trump habla sobre Kimmel

En una movida inusual para su reservado perfil, la primera dama utilizó sus redes sociales para confrontar directamente al presentador. "Sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política en Estados Unidos", declaró Melania, acusando a Kimmel de esconderse detrás de la protección corporativa de ABC. Esta declaración marca su primera intervención pública tras la "experiencia traumática" de la evacuación por seguridad, elevando la presión sobre los directivos de Disney.

El conflicto actual representa una prueba de fuego para la dirección de Disney y ABC. Mientras que los defensores de la libertad de expresión advierten sobre el peligro de que una cadena ceda ante las exigencias de despido por parte del Gobierno, el ala republicana y sectores del movimiento MAGA sostienen que el lenguaje de Kimmel ha cruzado una línea ética peligrosa tras el tiroteo en la cena.

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