¿Adiós a Spirit, hola a la primera clase? Los ambiciosos planes de Frontier para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tras el sorpresivo cese de operaciones de Spirit Airlines el pasado fin de semana, al no lograr un rescate federal, Frontier Airlines dio un paso al frente para garantizar que la conexión con la "Capital Mundial de los Parques Temáticos" no se pierda.

La aerolínea de bajo costo anunció que tomará el relevo en la ruta estratégica entre el Aeropuerto Internacional de Memphis (MEM) y el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), asegurando que el flujo de turistas hacia los pies de Mickey Mouse continúe sin interrupciones.

Detalles del vuelo: horarios y frecuencias

El nuevo servicio directo de Frontier está diseñado para capturar la alta demanda de la temporada estival. Según el comunicado oficial de la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Memphis-Shelby, estas son las fechas clave:

Inicio de operaciones: 5 de julio de 2026.

Temporada alta (hasta el 13 de septiembre): los vuelos operarán tres veces por semana (domingos, martes y jueves).

Temporada baja (post 13 de septiembre): la frecuencia se ajustará a dos veces por semana, adaptándose al regreso de los niños a clases y la disminución de los viajes familiares.

El vacío que dejó Spirit Airlines

Para muchos viajeros en Memphis, la salida de Spirit Airlines representó un golpe duro, ya que su ruta directa a Orlando era la única que la compañía ofrecía desde este centro de transporte.

Frontier no solo busca cubrir este hueco, sino expandir su presencia en un mercado que Michael Keeney, presidente de la junta del aeropuerto, califica como uno de los destinos más populares.

La importancia de esta ruta radica en el acceso directo a gigantes del entretenimiento como Walt Disney World, Universal Studios Orlando y SeaWorld Orlando, motores principales del turismo en Florida.

Innovaciones de Frontier para 2026

La aerolínea no solo está creciendo en rutas (con 23 nuevos trayectos anunciados para este año), sino que está transformando su modelo de negocio.

Josh Flyr, vicepresidente de diseño de red, destacó que la compañía está introduciendo nuevas opciones de asientos de Primera Clase, una movida inusual para una aerolínea de ultra bajo costo que busca atraer a un público que desea mayor comodidad sin pagar los precios de las aerolíneas tradicionales.

"De cara a 2026, hay muchos motivos para estar entusiasmados", afirmó Flyr, subrayando que la asequibilidad seguirá siendo el pilar central de su agresiva expansión.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube