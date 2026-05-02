Adiós a Spirit Airlines en EEUU: conoce las medidas de rescate de otras aereolineas y cómo solicitar tu reembolso

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Tras 34 años de servicio, la empresa Spirit Airlines anunció la interrupción definitiva de sus vuelos a las 3:00 a. m. de este sábado 2 de mayo. La decisión, descrita por la compañía como una "reducción ordenada de operaciones con efecto inmediato", ha dejado sin servicio a miles de usuarios y ha inhabilitado su departamento de atención al cliente. Aunque la empresa indicó que facilitará reembolsos, aclaró que no realizará gestiones para reubicar a los afectados en otras compañías aéreas.

Situación en las terminales aéreas locales

Los reportes desde los centros de conexión en el sur de Florida detallan el impacto del cierre en el tráfico aéreo:

Aeropuerto Internacional de Miami (MIA): Spirit Airlines mantenía un promedio de 8 salidas diarias, representando el 2.5% del tráfico de pasajeros de esta terminal. Las autoridades del aeropuerto han instado a los afectados a contactar a otras operadoras para buscar alternativas de viaje.

Spirit Airlines mantenía un promedio de Las autoridades del aeropuerto han instado a los afectados a contactar a otras operadoras para buscar alternativas de viaje. Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL): Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 a. m. de este sábado se contabilizaron al menos 8 cancelaciones con destinos internacionales y domésticos, incluyendo Ecuador, Atlanta y Baltimore.

Medidas de contingencia de otras aerolíneas

Ante la salida del mercado de Spirit Airlines, otras compañías han anunciado planes de apoyo para los pasajeros damnificados:

American Airlines (AA): La empresa activó "tarifas de rescate" en rutas que coinciden con los servicios sin escalas que ofrecía Spirit. AA opera en 70 de los 72 aeropuertos donde la aerolínea cesante tenía presencia y evalúa aumentar su capacidad con aviones de mayor tamaño.

La empresa activó "tarifas de rescate" en rutas que coinciden con los servicios sin escalas que ofrecía Spirit. AA opera en 70 de los 72 aeropuertos donde la aerolínea cesante tenía presencia y evalúa aumentar su capacidad con aviones de mayor tamaño. Avianca: La aerolínea puso a disposición su red de rutas y ofreció la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea para facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios.

Procedimiento para la solicitud de reembolsos

Ante la falta de capacidad de respuesta operativa de la empresa, el Gobierno y otras entidades han sugerido seguir estos pasos a las personas afectadas:

Contacto con otras aerolíneas : El Aeropuerto Internacional de Miami recomienda que los pasajeros contacten a la brevedad a otras operadoras que cubran las mismas rutas para explorar opciones alternativas.

: El Aeropuerto Internacional de Miami recomienda que los pasajeros contacten a la brevedad a otras operadoras que cubran las mismas rutas para explorar opciones alternativas. Tarifas de rescate : Aerolíneas como American Airlines han implementado tarifas especiales de auxilio en rutas específicas de Spirit para mitigar el impacto económico de tener que comprar un nuevo boleto.

: Aerolíneas como American Airlines han implementado tarifas especiales de auxilio en rutas específicas de Spirit para mitigar el impacto económico de tener que comprar un nuevo boleto. Intervención gubernamental: El secretario de transporte, Sean Duffy, indicó que el gobierno está trabajando junto a otras compañías para brindar alivio y protección a los clientes afectados:

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