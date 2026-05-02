Avianca habilita vuelos gratuitos para pasajeros afectados de Spirit Airlines: fechas y requisitos esenciales

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La aerolínea Avianca anunció a través de un comunicado oficial que brindará apoyo a los viajeros que resultaron perjudicados por la crisis operativa que atraviesa Spirit Airlines.

La iniciativa busca reducir el impacto negativo en los planes de viaje de las personas y asegurar que el transporte aéreo en la región mantenga su estabilidad.

El plan de protección consiste en ofrecer vuelos de retorno sin costo de tarifa aérea para aquellos que ya completaron su trayecto de ida y cuentan con un boleto de regreso con la aerolínea afectada.

¿Qué más se conoce sobre la ayuda?

Esta medida aplica específicamente para quienes tienen vuelos programados entre el 2 de mayo y el 16 de mayo de 2026.

La reubicación se realizará en las rutas y sillas que Avianca tenga disponibles en sus aviones al momento de la solicitud.

Requisitos para los pasajeros

Los interesados deben presentarse directamente en el aeropuerto el mismo día que tenían programado su vuelo original o, como máximo, un día antes. El proceso de reubicación se realizará por orden de llegada y queda sujeto a que existan asientos libres en los aviones de Avianca.

Es importante mencionar que, aunque la tarifa del pasaje es gratuita, los viajeros deben cubrir obligatoriamente los costos de impuestos, tasas aeroportuarias y tarifas administrativas que exijan las autoridades.

Control a las aerolíneas

En su comunicado oficial, Avianca también hizo un llamado a las autoridades del sector para que realicen un control preventivo más estricto. La empresa sugiere que se evite que aerolíneas con problemas financieros graves sigan operando, con el fin de no poner en riesgo la confianza de los pasajeros ni la estabilidad del mercado.

Para detalles adicionales sobre servicios especiales como sillas de ruedas o transporte de mascotas, los usuarios pueden consultar el sitio web oficial de ayuda de la compañía.

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