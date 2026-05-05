Spirit Airlines cierra para siempre: guía paso a paso para recuperar tu dinero hoy mismo

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La desaparición repentina de Spirit Airlines este 2 de mayo de 2026 deja un vacío operativo de más de 1.8 millones de asientos y a miles de viajeros varados sin previo aviso.

Ante el cese inmediato de operaciones, la recuperación de los fondos se convierte en una carrera contra el reloj para los afectados, quienes deben priorizar el reclamo legal antes de que el proceso de liquidación avance.

Aviso oficial

Aunque la aerolínea asegura que tramitará devoluciones automáticas a las tarjetas de pago originales, los analistas financieros sugieren no confiar plenamente en esta promesa y actuar de forma proactiva mediante sus propias instituciones bancarias.

Es importante realizar el trámite bajo el concepto de "servicios no prestados" para agilizar el retorno del capital antes de que la compañía se hunda definitivamente en los tribunales de quiebra según detalla El Diario NY.

Tiempos y condiciones

Para quienes aún conservan boletos vigentes, la estrategia más efectiva consiste en solicitar un contracargo o chargeback directamente con su banco, un proceso amparado por la Ley de Facturación Justa de Crédito que suele resolverse en un plazo de 5 a 10 días hábiles.

Otra alternativa importante es elevar una queja formal ante el Departamento de Transporte (DOT), organismo que exige reembolsos en efectivo para trayectos cancelados.

Recomendaciones

Los especialistas de The Points Guy recomiendan encarecidamente no cancelar las reservas por cuenta propia, ya que esto invalidaría el derecho a reclamar el reembolso.

Afirma que lo ideal es esperar la notificación oficial de cancelación y buscar alternativas de transporte con otras aerolíneas para garantizar la llegada al destino.

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