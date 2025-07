¡Alarma en Florida!Detienen a migrante con visa en regla: así actuó el ICE

Suscríbete a nuestros canales

Un viaje de vacaciones a Estados Unidos (EEUU) se ha convertido en una pesadilla, Carlos Martín González, un joven mexicano de 26 años, se encuentra en un centro de detención para migrantes en Florida, sin acceso a visitas, asistencia consular efectiva ni defensa legal.

Según una publicación de Univisión, la Patrulla de Carreteras de Florida lo detuvo durante un operativo en una autopista y el motivo de la detención fue que el vehículo en el que se transportaba no contaba con registro válido.

A pesar de ser una infracción vehicular menor y que se encontraba de viaje con su visa de turista, las autoridades emitieron una retención migratoria, conocida como "immigration hold", dejándolo bajo custodia del sistema federal.

¿Por qué la detención genera tanta preocupación?

Carlos fue trasladado al centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en una zona pantanosa del estado. Allí, su familia denuncia que ha sido incomunicado: no puede recibir visitas ni de familiares ni de abogados, y tampoco ha podido contactar a las autoridades consulares mexicanas.

"El problema es que mientras no le asignen un número de caso migratorio, nadie puede intervenir legalmente en su defensa", explicaron sus allegados.

Ni siquiera el cónsul de México en Orlando ha podido avanzar en su representación, ya que el expediente de Carlos no ha sido formalizado por las autoridades migratorias. "No hay litigio porque no hay número de caso.

¿Cuáles son las restricciones del centro de detención?

El joven solo ha podido realizar breves llamadas telefónicas prepagadas, de no más de cinco minutos, sin privacidad ni garantía de confidencialidad. Esa ha sido su única vía de contacto con el exterior.

Ni siquiera su padre, quien viajó desde México para intentar visitarlo, ha podido verlo. La familia de Carlos insiste en que el joven no tiene antecedentes penales y que su presencia en EEUU es completamente legal.

El caso de Carlos ha despertado gran preocupación sobre el trato que reciben algunos migrantes, incluso aquellos con estatus legal, dentro del sistema de detención en el país.

