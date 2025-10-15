Alarma federal: el 'tarifario' de los carteles que ponen precio a la vida de los agentes del ICE

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, a través de sus oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha revelado una escalada crítica en las amenazas dirigidas a sus agentes federales por parte de organizaciones criminales transnacionales con sede en México.

La inteligencia federal ha confirmado que estos grupos delictivos han implementado un sistema de recompensas monetarias que ofrece pagos de miles de dólares por el asesinato, secuestro o recopilación de información de inteligencia sobre agentes del orden federal.

Los pagos establecidos por las organizaciones criminales son los siguientes:

$2,000 por obtener información de inteligencia, revelar datos personales o fotografías de agentes y sus familias.

$5,000 a $10,000 por el secuestro o la ejecución de ataques no letales contra oficiales de ICE y CBP de rango estándar.

Hasta $50,000 por el asesinato de altos funcionarios y agentes de alto rango.

"Nuestros oficiales se enfrentan a una amenaza sin precedentes. Hemos documentado un aumento de más del 1000% en las agresiones dirigidas contra nuestros agentes de ICE en el último período," afirmó un portavoz del DHS. "Esta escalada es un claro intento de intimidación y un desafío directo a la soberanía de Estados Unidos."

"Dejamos claro a todas las organizaciones criminales, terroristas y extranjeros ilegales que intenten dañar a nuestros oficiales o infiltrar nuestras fronteras: se enfrentarán a toda la fuerza de la justicia estadounidense," concluyó el comunicado oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional asegura que se han reforzado las medidas de protección y la capacidad de respuesta de sus unidades especiales.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube