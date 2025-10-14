¡Inundaciones en México! Bienestar inicia el censo para viviendas afectadas: conozca los apoyos

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Gobierno de México anunció que reforzará el Censo del Bienestar para damnificados por inundaciones en las localidades más afectadas por las lluvias.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, detalló que el Censo del Bienestar arrancó en 30 municipios.

Bienestar inicia el censo para viviendas afectadas: conozca los apoyos

De igual modo, se informó que la Secretaría del Bienestar también abrirá cinco mil espacios para beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que ayuden en labores de limpieza y recuperación.

El levantamiento del censo iniciará en los cinco estados con mayores afectaciones por las lluvias:

Veracruz

Puebla

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, estos estados concentran los mayores reportes de daños materiales y pérdida de cultivos.

Además, cada vivienda censada recibirá una calcomanía oficial que confirma su registro en el programa. Los brigadistas levantarán datos sobre:

Daños en vivienda y mobiliario.

Servicios básicos afectados.

Pérdidas en agricultura, ganadería y pesca.

Impactos en comercios locales.

