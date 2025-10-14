“Cada kilómetro representó amor por mi país”: conoce a la venezolana que conquistó el Maratón de Chicago 2025

Suscríbete a nuestros canales

“Correr este maratón fue un sueño hecho realidad. Cada kilómetro representó esfuerzo, disciplina y amor por mi país”, expresó con emoción la corredora venezolana Massiel Jaimes Rojas tras cruzar la meta del Maratón de Chicago 2025.

Con un tiempo oficial de 3 horas, 16 minutos y 20 segundos, la atleta carabobeña no solo superó su marca personal, sino que también conquistó su primer World Marathon Major, uno de los logros más codiciados en el mundo del running.

De Valencia a Chicago: una historia de constancia y fe

Massiel Jaimes Rojas, oriunda y residente de Valencia, estado Carabobo, llegó a Estados Unidos con el mismo espíritu que la impulsa en las pistas: avanzar sin rendirse.

Entre más de 52.000 corredores de todo el mundo, la venezolana levantó con orgullo su bandera durante los 42.195 kilómetros del recorrido por las calles de la “Ciudad de los Vientos”, en una competencia que exige no solo velocidad, sino también fortaleza mental.

Su frase de aliento —“¡Vamos negra, vamos negra!”— se convirtió en su mantra a lo largo del trayecto. Ese impulso interno, forjado en años de sacrificio y disciplina, la llevó a cumplir una meta que había comenzado a soñar en 2016, cuando inició en el running por temas de salud. Desde entonces, el deporte se transformó en su motor de vida.

Guiada por su coach, Yorman Carballo, Massiel entrenó durante cinco meses para enfrentar el reto. “Todo fue perfecto: el clima, los paisajes, los corredores, el público. Es una de las mejores experiencias que guardaré en mi memoria para siempre”, relató emocionada tras completar la carrera.

El ejemplo de una nueva generación de venezolanos

Con este logro, Massiel Jaimes Rojas se suma a la nueva generación de venezolanos que dejan huella en escenarios internacionales, demostrando que la constancia y la pasión pueden transformar cualquier adversidad en oportunidad.

Ya con la mirada puesta en su próximo desafío, Massiel confirmó que su siguiente meta será el Maratón de Nueva York 2026. “Seguiré sumando kilómetros a mi vida”, aseguró, convencida de que cada paso que da la acerca más a lo que siempre soñó: inspirar a otros a no detenerse.

