Equal Hope en Chicago: recursos gratuitos que ofrece para la detección y seguimiento del cáncer de mama

En el Mes de la Concientización del Cáncer de Mama 2025, vale la pena destacar que en Estados Unidos (EEUU) existen diversas organizaciones que trabajan en materia de prevención, el estado de Illinois no es la excepción, conozca lo que ofrece una importante ONG en cuanto a detección temprana y seguimiento de esta patología.

Estamos hablando de Equal Hope, una organización sin fines de lucro con sede en Chicago, cuya misión central es eliminar las inequidades en la salud y salvar vidas de mujeres, particularmente en lo que respecta al cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino (cervical).

Esta organización cuenta con un programa gratuito de salud mamaria que busca ayudar a las mujeres a superar las barreras relacionadas con el acceso a una atención de alta calidad.

Y es que, en Equal Hope, consideran que el acceso a pruebas de detección de alta calidad es fundamental para reducir las disparidades raciales en la mortalidad por cáncer de mama.

Recursos que ofrece Equal Hope

“Una mujer tiene un 99% de posibilidades de supervivencia si el cáncer de mama se detecta temprano en una mamografía de detección antes de que se noten los síntomas”, resaltan.

Por esta razón, conectan a las mujeres con servicios gratuitos de salud mamaria y de detección de cáncer reproductivo en centros de alta calidad.

También realizan eventos y talleres de educación en las comunidades (a menudo en lugares no tradicionales como salones de belleza o tiendas minoristas) para concientizar sobre la detección temprana.

Por esta razón dan acceso a:

Navegación a la detección del cáncer de mama

Navegación más allá de la detección al seguimiento del diagnóstico, biopsias y tratamiento cuando sea necesario

Navegación por la salud y los seguros

Asistencia con el seguimiento diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama

Explican que los navegadores ayudan a programar citas, le recordarán citas y harán un seguimiento con usted si necesita atención adicional.

Estos navegadores pueden responder preguntas y ayudar a superar cualquier barrera o temor que pueda tener.

Es importante tener en cuenta que todos los servicios se ofrecen en inglés y español, así como en otros idiomas, a través de Interpretalk.

Además, han armado un calendario con una gran cantidad de actividades comunitarias durante este mes, puede consultarlas en el siguiente enlace: Eventos - Equal Hope.

Así mismo, puede chequear su lista de recursos de búsqueda mantenidas por organizaciones de apoyo contra el cáncer: Recursos de apoyo - Equal Hope.

Para más información puede llamar al 312-942-3368. Puede registrarse en el siguiente enlace: aquí.

