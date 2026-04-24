Alerta de tormenta severa en Texas este fin de semana: ¿Cuánto subirá el nivel de los lagos tras las lluvias?

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El este de Texas se enfrenta a un momento crucial debido a un sistema de baja presión que podría provocar tormentas severas, granizo de gran tamaño y un aumento notable en los niveles de lagos y embalses.

Las autoridades están instando a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de inundaciones repentinas.

Amenaza de superceldas y granizo gigante en Texas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA han lanzado alertas para gran parte del corredor este y central de Texas.

Según los últimos modelos meteorológicos, la atmósfera está bastante inestable, lo que la hace perfecta para el desarrollo de superceldas.

Estas tormentas no solo traerán una intensa actividad eléctrica, sino que también presentan el riesgo de:

Granizo destructivo: Se anticipan piedras de granizo que superen los 7 centímetros de diámetro.

Se anticipan piedras de granizo que superen los 7 centímetros de diámetro. Vientos dañinos: Ráfagas que podrían alcanzar más de 130 km/h.

Ráfagas que podrían alcanzar más de 130 km/h. Tornados aislados: Aunque el riesgo es condicional, no se puede descartar la posibilidad de que se formen tornados antes de que las tormentas se organicen en líneas frontales.

Lluvias Intensas y su impacto en los lagos

El pronóstico oficial de la NOAA prevé tasas de precipitación que oscilan entre 25 y 50 milímetros por hora.

Esta rápida acumulación de agua en cortos periodos satura el suelo de inmediato, provocando una escorrentía excesiva hacia los principales cuerpos de agua.

La Autoridad del Río Lower Colorado (LCRA) y el Distrito Regional de Agua de Tarrant (TRWD) están monitoreando de cerca los niveles de los lagos.

Aunque muchos embalses, como el Canyon Lake, estaban funcionando por debajo de su capacidad de conservación (alrededor del 58% según Water Data For Texas), las proyecciones para abril de 2026 sugieren que estas tormentas podrían elevar los niveles hacia una tendencia de "lluvia por encima de lo normal".

"Si las lluvias se materializan en las cuencas hidrográficas correctas, podríamos ver un aumento rápido en el almacenamiento del sistema, pasando de un patrón seco a uno de excedente", señala el informe de proyecciones del TRWD.

Recomendaciones de seguridad ante las tormentas en Texas

Las autoridades locales en Houston y el este de Texas están advirtiendo que el mayor peligro se presentará durante la noche y la madrugada, cuando las tormentas se desplacen hacia el este.

Mantente al tanto de las alertas: Usa una radio meteorológica de la NOAA o aplicaciones oficiales.

Evita las zonas bajas: No intentes cruzar carreteras inundadas; "Desvíate, no te ahogues".

Protege tu propiedad: Resguarda los vehículos del granizo y guarda los muebles de exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

El riesgo de inundaciones repentinas sigue siendo alto para el sureste de Texas y el Valle del Bajo Mississippi a medida que avanza el frente frío, según informes de La Nación y Click2Houston.

Se espera que las condiciones inestables continúen hasta el inicio de la próxima semana.

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