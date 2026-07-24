Atención inmigrantes: USCIS rechazará el formulario de la green card si no usas la nueva versión desde septiembre

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la publicación de una nueva edición del Formulario I-485, el documento indispensable para solicitar el ajuste de estatus y obtener la residencia permanente (green card) dentro del país.

La agencia advirtió que cualquier versión anterior enviada por correo con sello postal a partir del 18 de septiembre, o presentada electrónicamente desde esa misma fecha, será rechazada de manera automática.

La actualización del formulario marca la derogación formal de la normativa sobre inadmisibilidad por carga pública establecida en 2022 por la administración Biden.

En su lugar, el gobierno federal reinstaurará un análisis integral de las circunstancias personales y económicas de cada solicitante para determinar su capacidad de autosustento en territorio estadounidense.

Los principales cambios en la evaluación de Carga Pública

El rediseño del Formulario I-485 exige a los solicitantes proporcionar un volumen considerablemente mayor de información económica y social.

La nueva versión incorpora preguntas específicas sobre la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, datos que los oficiales de inmigración utilizarán directamente durante la evaluación del expediente.

"La administración Trump defiende el Estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos", declaró Zach Kahler, portavoz de USCIS, a través de un comunicado oficial. "El organismo está comprometido con salvaguardar la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses".

Hasta el momento, el criterio de evaluación se centraba de forma prioritaria en la recepción de asistencia monetaria directa para el mantenimiento de ingresos y en el internamiento médico de largo plazo financiado por el Estado.

Con la entrada en vigor de la nueva regla, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampliará el catálogo de programas públicos que podrán ser tomados en cuenta al momento de decidir si una persona representa una potencial carga pública.

Factores obligatorios para determinar la autosuficiencia económica

La regulación establece que los funcionarios de USCIS deberán realizar una revisión individualizada de cada caso, sustituyendo el marco más limitado de 2022.

Para evaluar si el solicitante podría depender de la ayuda gubernamental en el futuro, la autoridad migratoria valorará de forma conjunta los siguientes aspectos:

Edad y estado de salud del solicitante.

Composición y tamaño del grupo familiar.

Situación económica global (ingresos, activos y deudas).

Nivel de formación educativa, habilidades y experiencia laboral .

Otros antecedentes que el oficial considere relevantes para medir la capacidad de sustento.

Un ajuste clave en este proceso afecta al Formulario I-864 (Declaración Jurada de Patrocinio Económico). Aunque seguirá siendo un requisito importante dentro del expediente, la fianza de un patrocinador económico dejará de ser un factor determinante por sí solo y pasará a ponderarse únicamente como un elemento más dentro de la totalidad de las circunstancias del inmigrante.

¿Quiénes pueden presentar el nuevo Formulario I-485?

El Formulario I-485 está reservado exclusivamente para personas que ya se encuentran físicamente dentro de Estados Unidos y cumplen con los criterios legales para ajustar su estatus hacia la residencia permanente.

En la mayoría de los casos, la solicitud requiere contar con una petición migratoria aprobada o en trámite a través de un familiar o un empleador.

Salvo en categorías con disposiciones especiales, el solicitante debe asegurarse de que exista una visa de inmigrante disponible de inmediato, verificando que su fecha de prioridad esté activa según el Boletín de Visas correspondiente.

Además de cumplir con las nuevas exigencias de autosustento que entran en vigor el 18 de septiembre, el expediente debe incluir la acreditación de admisibilidad general, entre la que destaca el Formulario I-693 (Examen Médico y Registro de Vacunación) completado por un médico civil autorizado por USCIS.

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