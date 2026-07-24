Frenan medidas de USCIS sobre TPS y Asilo: esto pasa con tu permiso de trabajo y la tarifa de $102

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Un tribunal federal en Massachusetts emitió una suspensión administrativa que frena el rechazo de asilos y la cancelación de permisos de trabajo (EAD) por falta de pago de la Tarifa Anual de Asilo (AAF).

Sin embargo, la obligación de pagar la tarifa de 102 por año sigue vigente. Explicamos qué significa esta medida para tu estatus.

Lo que debes saber hoy:

Medida judicial: el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Massachusetts frenó temporalmente la aplicación de varias políticas severas de USCIS derivadas de la Ley H.R. 1.

el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Massachusetts frenó temporalmente la aplicación de varias políticas severas de USCIS derivadas de la Ley H.R. 1. Permisos de Trabajo (EAD) bajo TPS: se frena la afectación a las fechas de expiración previamente extendidas; los EAD mantienen su vigencia anterior.

se frena la afectación a las fechas de expiración previamente extendidas; los EAD mantienen su vigencia anterior. Solicitudes de asilo: USCIS no podrá rechazar solicitudes ni cancelar permisos de trabajo únicamente por no haber pagado la Tarifa Anual de Asilo (AAF).

USCIS no podrá rechazar solicitudes ni cancelar permisos de trabajo únicamente por no haber pagado la Tarifa Anual de Asilo (AAF). Procesos de deportación: queda suspendido el inicio de procedimientos de remoción basados exclusivamente en el impago de la tarifa AAF.

queda suspendido el inicio de procedimientos de remoción basados exclusivamente en el impago de la tarifa AAF. OBLIGACIÓN CLAVE: la corte autoriza a USCIS a seguir cobrando la AAF. Si recibes una notificación de cobro, debes realizar el pago.

¿Qué ocurrió en el tribunal?

Un fallo emitido por el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Massachusetts en el caso Venez. Ass’n of Mass., et al. v. USCIS marcó un freno temporal a la implementación de severas medidas migratorias aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La demanda, presentada por organizaciones representativas de personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitantes de asilo, derivó en una suspensión administrativa de varias disposiciones publicadas entre julio de 2025 y abril de 2026 bajo la Ley de Reconciliación de 2025 (H.R. 1).

USCIS confirmó que acatará la orden judicial mientras continúan los procedimientos legales en las cortes.

¿Qué es una "Suspensión Administrativa" (Administrative Stay)?: es una medida cautelar dictada por un juez para congelar temporalmente la aplicación de una norma o política mientras se analiza si esta es legal o constitucional. No representa una sentencia definitiva, por lo que el estatus final de estas normas dependerá de lo que resuelva el tribunal en las siguientes etapas del juicio.

Puntos específicos que quedan suspendidos

La orden judicial detiene de manera inmediata las siguientes acciones administrativas de USCIS:

Vencimiento de Permisos de Trabajo por TPS: queda en suspenso la aplicación de las reglas de la H.R. 1 a las fechas de caducidad de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD). Cualquier EAD derivado de TPS que haya sido extendido mantendrá su fecha de expiración previamente establecida. Rechazo de Asilos por Falta de Pago: USCIS no podrá rechazar peticiones de asilo basándose en el incumplimiento del pago de la Tarifa Anual de Asilo (AAF). Cancelación de EADs: se suspende la revocación o cancelación de permisos laborales a consecuencia del impago de la AAF. Inicio de Deportaciones: USCIS no podrá iniciar procesos de remoción o deportación respaldándose únicamente en que la persona no pagó la tarifa AAF.

Lo que sí debes seguir haciendo: el cobro de la tarifa AAF continúa

Es muy importante destacar que la orden del tribunal permite expresamente que USCIS continúe cobrando la Tarifa Anual de Asilo (AAF).

Si recibes una notificación de USCIS: debes pagar la tarifa según las instrucciones contenidas en dicha carta o notificación.

debes pagar la tarifa según las instrucciones contenidas en dicha carta o notificación. Demás tarifas y requisitos: todas las otras tarifas y exigencias normativas contempladas en la Ley H.R. 1 continúan completamente vigentes.

¿Cómo actuar frente a esta decisión?

Para garantizar que tu proceso migratorio no sufra contratiempos, sigue estas recomendaciones prácticas:

Revisa constantemente tu correo postal y tu cuenta de USCIS en línea

Si USCIS te envía una notificación de cobro relacionada con la tarifa AAF, no la ignores. Cumplir con el pago evitará complicaciones futuras en tu expediente cuando el litigio judicial concluya.

Mantén comprobantes de todo pago realizado

Si realizas el pago de la AAF u otras tarifas, guarda fotocopias, recibos digitales o confirmaciones bancarias en un expediente seguro.

Mantén la calma con respecto a tu Permiso de Trabajo (EAD)

Si tu EAD de TPS contaba con una extensión automática o previa, la orden judicial protege esa vigencia. Asegúrate de tener a la mano la documentación que acredite dicha extensión en tu lugar de trabajo.

Asesórate únicamente con profesionales acreditados

Las leyes migratorias están cambiando con rapidez debido a litigios en desarrollo. Evita consultar a "notarios" o gestores no autorizados. Acude siempre a un abogado de inmigración con licencia o a una organización acreditada por el Departamento de Justicia (DOJ).

Perspectivas futuras del litigio: USCIS ha indicado que emitirá instrucciones actualizadas según evolucione el caso en los tribunales. Es imprescindible que los solicitantes se mantengan informados a través de canales oficiales.

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