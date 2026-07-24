Retiro masivo de alimentos en EEUU: ¿Cómo identificas los lotes de huevos infectados?

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó sacar de los anaqueles 1.589.577 docenas de alimentos avícolas. La medida de emergencia aplica a los lotes blancos y marrones con cáscara que salieron de granjas en el estado sureño.

El organismo oficial alertó a los consumidores sobre los riesgos para la salud pública en la región. La empresa Midwest Poultry Services, L.P. ejecuta el retiro voluntario del alimento tras detectar la presencia de la bacteria Salmonella Enteritidis.

Los empaques salieron a la venta entre el 6 de junio de 2026 y el 3 de julio de 2026 en diversos comercios minoristas. El fabricante frenó los despachos desde sus instalaciones tejanas para frenar cualquier eventual brote infeccioso.

¿A qué cadenas minoristas llegaron los huevos contaminados?

Las autoridades precisan que el producto llegó a las cadenas Kroger y Brookshire Grocery en Texas, Louisiana, Oklahoma, Arkansas, Nuevo México y Mississippi. Los lotes afectados presentan fechas límite de consumo que abarcan desde el 20 de julio de 2026 hasta el 17 de agosto de 2026.

Los clientes pueden identificar los empaques mediante los códigos de planta P-1950 y 0840962 marcados en el lateral. Representantes de Midwest Poultry Services, L.P. afirmaron en un comunicado oficial que la compañía mantiene un estricto monitoreo ambiental en sus granjas.

"No tenemos conocimiento de ninguna enfermedad específica relacionada con nuestros productos hasta este momento", aseguró la representación legal de la granja. La firma aclaró que ningún otro lote fuera de esta lista corre riesgo dentro de su red de suministros.

¿Qué recomendaciones dan a los consumidores?

La FDA recomienda a la población desechar el producto o devolver la mercancía a las tiendas para recibir el reembolso completo. Los médicos advierten que la bacteria causa fiebre, diarrea, náuseas y dolores abdominales severos entre 12 y 72 horas después de la ingesta.

Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con defensas bajas sufren mayores complicaciones ante este patógeno. Los inspectores federales mantienen la supervisión en las granjas de origen mientras concluyen los análisis de causa raíz sobre el incidente.

Las tiendas minoristas retiraron los cartones de sus escaparates para proteger la salud de sus compradores. Las autoridades piden a los ciudadanos revisar sus neveras antes de consumir los lotes adquiridos durante las últimas semanas.

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