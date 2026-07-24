¿Sabías que el Seguro Social ofrece servicios gratuitos? Aquí están los más importantes

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El Seguro Social en Estados Unidos va más allá de los cheques mensuales para jubilados y beneficios por discapacidad, también ofrecen otras ventajas.

La Administración del Seguro Social (SSA) ofrece una variedad de servicios gratuitos que pueden ahorrar a los trabajadores y beneficiarios miles de dólares anualmente.

Sin embargo, muchos desconocen la existencia de estos recursos, lo que puede llevar a problemas financieros innecesarios.

Servicios

Entre los servicios destacados se encuentran la revisión del historial de ingresos, la obtención de cartas de verificación de beneficios, asistencia para pagar medicamentos de Medicare, y servicios de interpretación gratuita en más de 200 idiomas.

Además, la SSA proporciona programas para ayudar a las personas con discapacidad a regresar al trabajo y herramientas para planificar la jubilación sin costo alguno según detalla Solo Dinero.

Beneficios extras

Revisar el historial de ingresos para evitar errores que afecten la pensión.

Obtener cartas de verificación de beneficios de forma gratuita y rápida.

Acceder a "Extra Help" para reducir costos de medicamentos de Medicare.

Reemplazar la tarjeta del Seguro Social sin costo alguno.

Servicios de interpretación gratuita en más de 200 idiomas.

Programas para volver a trabajar, como Ticket to Work y WIPA.

Calculadoras para planificar la jubilación sin necesidad de asesoría paga.



En un contexto donde proliferan servicios que prometen gestionar trámites del Seguro Social a cambio de dinero, es importante recordar que muchos de estos beneficios están disponibles directamente a través de la SSA sin costo.

A menudo, la información correcta puede ser más valiosa que un cheque mensual.

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