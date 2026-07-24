Programas sociales

¿Sabías que el Seguro Social ofrece servicios gratuitos? Aquí están los más importantes

Es importante recordar que muchos de estos beneficios están disponibles directamente a través de la SSA sin costo
 

Por Brian Segura
Jueves, 23 de julio de 2026 a las 11:10 pm

El Seguro Social en Estados Unidos va más allá de los cheques mensuales para jubilados y beneficios por discapacidad, también ofrecen otras ventajas. 

La Administración del Seguro Social (SSA) ofrece una variedad de servicios gratuitos que pueden ahorrar a los trabajadores y beneficiarios miles de dólares anualmente. 

Sin embargo, muchos desconocen la existencia de estos recursos, lo que puede llevar a problemas financieros innecesarios.

Servicios

Entre los servicios destacados se encuentran la revisión del historial de ingresos, la obtención de cartas de verificación de beneficios, asistencia para pagar medicamentos de Medicare, y servicios de interpretación gratuita en más de 200 idiomas. 

Además, la SSA proporciona programas para ayudar a las personas con discapacidad a regresar al trabajo y herramientas para planificar la jubilación sin costo alguno según detalla Solo Dinero.

Beneficios extras

  • Revisar el historial de ingresos para evitar errores que afecten la pensión.
  • Obtener cartas de verificación de beneficios de forma gratuita y rápida.
  • Acceder a "Extra Help" para reducir costos de medicamentos de Medicare.
  • Reemplazar la tarjeta del Seguro Social sin costo alguno.
  • Servicios de interpretación gratuita en más de 200 idiomas.
  • Programas para volver a trabajar, como Ticket to Work y WIPA.
  • Calculadoras para planificar la jubilación sin necesidad de asesoría paga.


En un contexto donde proliferan servicios que prometen gestionar trámites del Seguro Social a cambio de dinero, es importante recordar que muchos de estos beneficios están disponibles directamente a través de la SSA sin costo. 

A menudo, la información correcta puede ser más valiosa que un cheque mensual.

Visita nuestra sección: ServiciosInternacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América