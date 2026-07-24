¿Sabías que el Seguro Social ofrece servicios gratuitos? Aquí están los más importantes

El Seguro Social en Estados Unidos va más allá de los cheques mensuales para jubilados y beneficios por discapacidad, también ofrecen otras ventajas.
La Administración del Seguro Social (SSA) ofrece una variedad de servicios gratuitos que pueden ahorrar a los trabajadores y beneficiarios miles de dólares anualmente.
Sin embargo, muchos desconocen la existencia de estos recursos, lo que puede llevar a problemas financieros innecesarios.
Servicios
Entre los servicios destacados se encuentran la revisión del historial de ingresos, la obtención de cartas de verificación de beneficios, asistencia para pagar medicamentos de Medicare, y servicios de interpretación gratuita en más de 200 idiomas.
Además, la SSA proporciona programas para ayudar a las personas con discapacidad a regresar al trabajo y herramientas para planificar la jubilación sin costo alguno según detalla Solo Dinero.
Beneficios extras
- Revisar el historial de ingresos para evitar errores que afecten la pensión.
- Obtener cartas de verificación de beneficios de forma gratuita y rápida.
- Acceder a "Extra Help" para reducir costos de medicamentos de Medicare.
- Reemplazar la tarjeta del Seguro Social sin costo alguno.
- Servicios de interpretación gratuita en más de 200 idiomas.
- Programas para volver a trabajar, como Ticket to Work y WIPA.
- Calculadoras para planificar la jubilación sin necesidad de asesoría paga.
En un contexto donde proliferan servicios que prometen gestionar trámites del Seguro Social a cambio de dinero, es importante recordar que muchos de estos beneficios están disponibles directamente a través de la SSA sin costo.
A menudo, la información correcta puede ser más valiosa que un cheque mensual.
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