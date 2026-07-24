Hipotecas en EEUU alcanzan su nivel más alto en un año: así te afecta como comprador

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La tasa promedio de las hipotecas en Estados Unidos alcanzó esta semana un nuevo máximo en casi un año, elevándose al 6.58 % desde el 6.55 % de la semana pasada, según informó Freddie Mac.

Este aumento en los costos de financiamiento complica aún más la situación para los compradores de vivienda, que ya enfrentan el impacto del incremento en los precios del petróleo, afectando sus presupuestos familiares.

Impacto

Las tasas hipotecarias más altas pueden incrementar los pagos mensuales en cientos de dólares, lo que restringe el poder adquisitivo de los potenciales compradores según detalla Noticias Telemundo.

Esta situación ha contribuido al estancamiento en las ventas de viviendas durante el año, ya que muchos consumidores optan por posponer la compra de propiedades ante la incertidumbre financiera.

Causas

Los cambios en las tasas hipotecarias son influenciados por diversos factores, incluyendo las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas sobre la economía y la inflación.

Generalmente, estas tasas siguen el comportamiento del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que las instituciones crediticias utilizan como referencia para establecer los precios de los préstamos hipotecarios.

Calcular el riesgo

Con el aumento continuo de las tasas, los compradores deben evaluar cuidadosamente sus opciones y considerar el impacto de estos costos adicionales en sus decisiones de compra.

La combinación de tasas más altas y precios de petróleo en aumento plantea un desafío significativo para el mercado inmobiliario en el país.

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