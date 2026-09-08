¿Buscas escapar de Los Ángeles? Esta ciudad de California tiene lagos, senderos y 55 parques

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Entre Los Ángeles y San Diego existe una ciudad que ofrece una alternativa al ritmo acelerado de las grandes áreas metropolitanas de California.

Se trata de Mission Viejo, una comunidad planificada del condado de Orange que combina espacios verdes, senderos, restaurantes y actividades al aire libre en un entorno suburbano rodeado de naturaleza.

Ubicada en el valle de Saddleback, aproximadamente a 50 millas de Los Ángeles y 75 de San Diego, la ciudad ocupa unas 18 millas cuadradas y reúne a unos 92.000 habitantes.

Una ciudad diseñada para vivir al aire libre

Mission Viejo comenzó a desarrollarse en la década de 1960 sobre un antiguo proyecto ganadero de unas 23.000 acres. Sus planificadores integraron zonas residenciales con escuelas, comercios, parques, instalaciones recreativas y espacios abiertos.

Ese diseño todavía define buena parte de la ciudad. Actualmente cuenta con 55 parques, entre ellos Oso Viejo Park, un espacio de más de 52 acres con campos deportivos, áreas infantiles, zonas para pícnic y senderos.

El Oso Creek Trail añade otra alternativa para quienes prefieren caminar. El recorrido alcanza 5,5 millas y combina jardines, obras de arte público, mosaicos y el llamativo túnel Jerónimo.

Un lago de 124 acres en medio de la ciudad

Uno de los mayores atractivos es el lago Mission Viejo, un cuerpo de agua artificial de 124 acres que se convirtió en uno de los símbolos de la comunidad.

El acceso recreativo al lago está principalmente reservado para residentes y socios, por lo que los visitantes deben conformarse con contemplarlo desde las áreas públicas disponibles en sus alrededores.

La ubicación también permite combinar la visita con otros destinos del sur de California. Disneyland queda a unas 25 millas, Legoland a aproximadamente 40 y varias playas del condado de Orange a cerca de 12 millas.

Las localidades de Ladera Ranch, Lake Forest y Laguna Niguel amplían además la oferta gastronómica y de entretenimiento.

Con esta combinación de naturaleza, infraestructura recreativa y cercanía a grandes destinos turísticos, Mission Viejo se presenta como una opción para quienes quieren conocer una faceta más tranquila del sur de California sin alejarse demasiado de las principales ciudades y playas de la región.

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