Robots de limpieza a $30 la hora en California: cómo opera el servicio y qué significa para el sector laboral

Suscríbete a nuestros canales

La automatización de las tareas del hogar ha dado un paso concreto hacia “el futuro” en el sector residencial de San Francisco, California.

La startup tecnológica Tau Robotics puso en marcha un programa piloto que ofrece servicios de limpieza a domicilio ejecutados por robots humanoides a un costo de 30 dólares la hora.

Aunque la iniciativa se presenta como un avance vanguardista en asistencia del hogar, detrás de los movimientos mecánicos existe un esquema híbrido de inteligencia artificial y control humano remoto que plantea interrogarse sobre el impacto futuro en el sector laboral informal y de servicios.

Operación técnica y limitaciones del servicio

El programa opera bajo un modelo de prueba con las siguientes especificaciones operativas:

Modelo de reservación: el acceso está limitado exclusivamente a clientes con invitación previa a través de una lista de espera.

el acceso está limitado exclusivamente a clientes con invitación previa a través de una lista de espera. Capacidad de trabajo: las sesiones están estipuladas en bloques de 60 minutos.

Existe la posibilidad de contratar dos unidades en simultáneo por 30 dólares cada una para cubrir superficies mayores.

Tareas permitidas: los autómatas (con unidades bautizadas comercialmente como Chelsea y Elon) ejecutan tareas básicas como pasar la aspiradora, despejar objetos del suelo, recoger derrames, limpiar encimeras de cocina y retirar la basura.

los autómatas (con unidades bautizadas comercialmente como Chelsea y Elon) ejecutan tareas básicas como pasar la aspiradora, despejar objetos del suelo, recoger derrames, limpiar encimeras de cocina y retirar la basura. Zonas restringidas: los baños y dormitorios quedan fuera del rango habitual de limpieza a menos que el cliente lo autorice de forma explícita.

los baños y dormitorios quedan fuera del rango habitual de limpieza a menos que el cliente lo autorice de forma explícita. Control humano remoto (Human-in-the-loop): cada robot, cuyo valor de fabricación ronda los 50.000 dólares, no opera de forma 100% autónoma.

Un operador humano supervisa el proceso desde un centro de mando utilizando visores de realidad virtual que le transmiten la imagen en tiempo real, interviniendo directamente si la unidad se atasca o requiere movimientos de alta precisión.

Alexander Koch, cofundador y director ejecutivo de Tau Robotics, ha señalado a la prensa que el objetivo actual es utilizar estas horas de servicio para recolectar datos operativos en entornos reales que permitan entrenar los algoritmos hasta alcanzar una autonomía total en el futuro.

La firma proyecta escalar su cobertura a 1.000 limpiezas semanales en San Francisco para 2027 e iniciar su expansión nacional e internacional en 2028.

¿Quiénes pueden contratar el servicio y cómo acceder?

Actualmente, el programa de Tau Robotics no está abierto al público general sin restricciones. La compañía ha implementado un sistema de despliegue controlado:

¿Quiénes califican? Por el momento, el servicio está disponible únicamente para residentes y empresas del área metropolitana de San Francisco, California.

Por el momento, el servicio está disponible únicamente para residentes y empresas del área metropolitana de San Francisco, California. Mecanismo de acceso: el sistema funciona exclusivamente bajo invitación previa. Los interesados deben registrarse en la lista de espera oficial habilitada en el portal web de la empresa (tau.bot).

el sistema funciona exclusivamente bajo invitación previa. Los interesados deben registrarse en la lista de espera oficial habilitada en el portal web de la empresa (tau.bot). Proceso de reserva: una vez que el usuario recibe la invitación o aprobación, puede programar la visita del robot desde la plataforma seleccionando la hora exacta de inicio.

una vez que el usuario recibe la invitación o aprobación, puede programar la visita del robot desde la plataforma seleccionando la hora exacta de inicio. Duración y condiciones de la cita: Las sesiones tienen una duración fija de 60 minutos. Si la vivienda o espacio es de gran tamaño, el usuario puede reservar dos robots simultáneos para cubrir más área en la misma hora, abonando $30 por cada unidad ($60 en total).

Condiciones del espacio: el cliente debe definir en la aplicación qué zonas se limpiarán y cuáles quedan restringidas. Por defecto, dormitorios y baños están fuera de los límites de limpieza, salvo que el usuario otorgue el permiso expreso en la app.

La perspectiva técnica frente al reemplazo del trabajo humano

A pesar de las proyecciones corporativas y de iniciativas similares desarrolladas por otras multinacionales del sector tecnológico -como los prototipos de asistencia doméstica presentados por marcas como LG-, la comunidad académica y laboral mantiene posturas cautas:

Límites de la robótica actual: expertos en robótica de la Universidad de California en Berkeley, como el profesor Ken Goldberg, han advertido sobre las profundas limitaciones de estas máquinas en entornos no estructurados.

Tareas cotidianas para una persona, como manipular objetos frágiles, mover muebles para limpiar zonas difíciles, barrer rincones o adaptar la limpieza al criterio detallado de un hogar, representan desafíos mecánicos e inteligibles extremadamente complejos para la robótica contemporánea.

Privacidad y datos: la inclusión de cámaras, sensores y transmisiones de video en vivo dirigidas a operadores remotos para el funcionamiento del robot genera interrogantes sobre la privacidad de la información recolectada dentro de viviendas privadas.

la inclusión de cámaras, sensores y transmisiones de video en vivo dirigidas a operadores remotos para el funcionamiento del robot genera interrogantes sobre la privacidad de la información recolectada dentro de viviendas privadas. La visión del sector de limpieza: trabajadoras del gremio de servicios domésticos señalan que la atención al detalle, la confianza y la flexibilidad que exige la limpieza del hogar difícilmente pueden ser replicadas por un mecanismo de control remoto.

Desde Tau Robotics argumentan que la plataforma no busca desplazar al personal técnico capacitado, sino captar un nicho de usuarios que habitualmente no contrataba servicios tradicionales de aseo por motivos de costo o frecuencia.

Sueldo medio del sector de limpieza en EEUU: según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU (BLS), la tarifa media por hora de los trabajadores de limpieza del hogar en áreas metropolitanas de California oscila entre $18 y $28 dólares la hora en empleo directo, mientras que las agencias privadas cobran a las familias entre $40 y $70 dólares la hora.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube