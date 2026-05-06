¿Celos mortales? El dramático caso del menor atropellado intencionalmente en Miami-Dade

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La comunidad del condado de Miami-Dade se encuentra consternada tras revelarse los escabrosos detalles de un atropello que ha dejado a un joven de 16 años luchando por su recuperación.

Lo que inicialmente se reportó como un siniestro vial, ha dado un giro dramático hacia una investigación por intento de homicidio, impulsada por una presunta rivalidad sentimental entre adolescentes.

Lucy Fuentes, madre del menor afectado, denunció públicamente los hechos ocurridos el pasado sábado 2 de mayo. Según el testimonio de la familia y las pruebas recabadas, el evento no fue una fatalidad del azar, sino el resultado de una persecución intencional que fue captada por diversas cámaras de seguridad de la zona.

Una persecución con trasfondo pasional

La investigación policial ha logrado reconstruir los momentos previos al impacto. Las cámaras de vigilancia muestran una moto todoterreno siendo perseguida por una camioneta antes del atropello.

Sin embargo, el dato más revelador para las autoridades es el móvil del ataque: el conductor de la camioneta, identificado como Yovanny Pérez Mendoza, de 15 años, es el actual novio de la expareja de la víctima.

Este vínculo ha llevado a la policía de Miami-Dade a determinar que el hecho fue premeditado. El padre de la víctima, Celbin López, relató que acudió rápidamente al lugar del incidente tras recibir el aviso, encontrando a su hijo en estado crítico y trasladándolo de urgencia al hospital para recibir atención especializada.

Estatus legal: ¿Menor o adulto ante la ley?

El sistema judicial de Florida enfrenta ahora un caso complejo debido a la edad del agresor y la gravedad de sus actos. Pérez Mendoza ya compareció ante las autoridades y, para sorpresa de la familia de la víctima, fue liberado bajo fianza poco después de su detención.

A pesar de su libertad condicional, el proceso legal apenas comienza. Actualmente, el joven de 15 años enfrenta cargos por su presunta participación en el atropello intencional. No obstante, la fiscalía ha sido enfática en que el estatus jurídico del detenido podría cambiar drásticamente.

Posible agravamiento de cargos

Debido a la naturaleza del incidente —clasificado ya como un posible intento de homicidio— existe una alta probabilidad de que el acusado sea juzgado como adulto.

Las autoridades han advertido que, si se presentan pruebas adicionales que confirmen la alevosía y la peligrosidad del acto, se solicitará el traslado del caso de la corte juvenil a la justicia ordinaria.

Este movimiento legal implicaría penas mucho más severas para el menor de 15 años. Mientras tanto, la familia Fuentes-López exige justicia y mayores garantías de seguridad, cuestionando que un individuo señalado por un ataque intencional pueda permanecer en libertad durante el desarrollo de la investigación.

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