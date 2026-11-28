Los propietarios de viviendas en Florida no recibirán cheques de reembolso de 1.000 dólares por sus impuestos a la propiedad.

Aunque durante 2025 la Legislatura debatió los proyectos HB 71 y HB 7100 —impulsados en torno a iniciativas del gobernador Ron DeSantis para otorgar devoluciones anuales de hasta $1.000—, el alivio fiscal definitivo llegó a través de las urnas mediante una reforma constitucional.

El pasado 3 de noviembre de 2026, los votantes aprobaron la Enmienda 3 con al menos el 60 % de respaldo, según reportó CNN en Español, modificando directamente la fórmula tributaria del estado.

Cómo cambia la exención por vivienda principal en 2027 y 2028

En lugar de emitir pagos directos, la Enmienda 3 eleva sustancialmente la exención por vivienda principal (homestead) aplicable a los impuestos no escolares.

Quienes califiquen recibirán un alivio de $150.000 en 2027 y de $250.000 en 2028, aunque los gravámenes destinados a los distritos escolares permanecerán intactos.

Para acceder al beneficio completo de forma inmediata, los contribuyentes deben cumplir con los requisitos legales de residencia en Florida al 31 de diciembre de 2026; quienes establezcan residencia después de esa fecha enfrentarán un período de espera antes de obtener el aumento total.

Alivio para segundas viviendas y alerta en presupuestos municipales

La reforma también beneficia a propietarios de inmuebles no principales, como segundas residencias o unidades de alquiler, al reducir del 10 % al 5 % el límite máximo anual de incremento en la tasación fiscal.

Sin embargo, mientras la Legislatura estatal define los detalles técnicos de implementación, autoridades municipales y condales advierten que la caída en la recaudación tributaria presionará severamente los presupuestos y servicios públicos locales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube