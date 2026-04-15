Confirman dos tornados en el oeste de Michigan tras una noche de tormentas extremas: ¿Cuál ha sido el impacto?

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha confirmado que al menos dos tornados tocaron tierra en el oeste de Michigan durante la noche y la madrugada, causando daños significativos y manteniendo a miles de residentes en alerta.

Trayectoria y fuerza de los tornados en Michigan

Los equipos de evaluación de daños del NWS se pusieron en marcha a primera hora de hoy para examinar los estragos dejados por el temporal en Michigan.

Según un informe de la cadena de noticias local WZZM 13, los meteorólogos han identificado dos áreas principales donde los vientos rotatorios causaron los mayores daños.

El primer tornado se registró cerca del condado de Cass, mientras que el segundo afectó zonas del condado de St. Joseph.

Aunque las autoridades aún están trabajando para determinar la clasificación oficial en la escala Fujita mejorada (EF), los informes preliminares sugieren que las ráfagas de viento fueron lo suficientemente fuertes como para derribar líneas eléctricas, arrancar árboles de raíz y dañar varias estructuras residenciales.

Impacto en la comunidad y servicios básicos de Michigan

La tormenta no solo trajo consigo embudos de aire. El sistema frontal descargó lluvias torrenciales y granizo de gran tamaño en ciudades como Grand Rapids y Kalamazoo.

La empresa proveedora de energía Consumers Energy informó que miles de usuarios perdieron el suministro eléctrico debido a la caída de ramas sobre las líneas de alta tensión.

"Escuchamos un sonido similar al de un tren de carga y nos refugiamos de inmediato en el sótano", relató uno de los afectados a los medios locales. Afortunadamente, a pesar de la magnitud de los daños materiales, las autoridades de emergencia no han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad hasta el momento.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que recomienda el NWS ante tornados de Michigan?

Para la elaboración de este reporte, se consultaron los datos técnicos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service) y la cobertura en tiempo real de WZZM 13, medio que ha seguido de cerca la evolución del radar y los testimonios en las zonas de desastre.

El NWS recuerda a la población que la temporada de tormentas severas continúa activa.

Se recomienda a los ciudadanos mantener sus radios meteorológicas encendidas y tener un plan de evacuación listo, ya que las condiciones atmosféricas en la región de los Grandes Lagos pueden cambiar drásticamente en cuestión de minutos.

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