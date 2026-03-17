¿Cuántos son realmente? El nuevo censo revela la impactante cifra de venezolanos y dominicanos en Florida

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La transformación demográfica de Florida sigue avanzando sin freno. Para marzo de 2026, las comunidades de Venezuela y República Dominicana no solo han aumentado en número, sino que también han cambiado por completo el panorama económico del estado.

De acuerdo con los datos más recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (American Community Survey) y el informe del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), estas dos naciones son hoy los motores migratorios más dinámicos del sureste del país.

El crecimiento imparable de las cifras es realmente notable

Venezuela se destaca como el líder en crecimiento porcentual entre los grupos hispanos.

Según estimaciones basadas en el Censo y un análisis de la organización WLRN Public Media, que se publicaron en enero de 2026, alrededor del 40% de los más de un millón de venezolanos que viven en Estados Unidos han decidido hacer de Florida su hogar.

Esto eleva la cifra de venezolanos en el estado a más de 400.000, con una gran concentración en el condado de Miami-Dade, especialmente en Doral, que ya ha sido apodada oficialmente "Doralzuela".

Por otro lado, la comunidad dominicana ha estado experimentando un movimiento masivo desde el noreste del país (Nueva York y Nueva Jersey) hacia el sur.

El informe sociodemográfico más reciente de Diario Libre, publicado en marzo de 2026, indica que hay 312,604 dominicanos que residen oficialmente en Florida, lo que convierte al estado en el tercero con mayor concentración de ciudadanos de Quisqueya.

¿En qué trabajan los venezolanos y dominicanos? Del sector profesional al servicio

El perfil laboral de ambos grupos revela una notable diversificación. Por un lado, los venezolanos se destacan por tener una alta proporción de profesionales con títulos universitarios, mientras que los dominicanos son fuertes en la gestión de pequeñas empresas y servicios.

Comunidad venezolana: Muchos se encuentran en sectores como la tecnología, bienes raíces y servicios profesionales.

Sin embargo, tras la reciente revocación de estatus temporales (como el TPS mencionado por el Departamento de Seguridad Nacional a finales de 2025), una parte de esta fuerza laboral ha comenzado a moverse hacia la economía de plataformas y a emprender en el ámbito gastronómico.

Además, el sector deportivo también juega un papel importante, con más de 80 peloteros venezolanos activos en los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas en Florida este 2026.

Comunidad dominicana: Su fuerza laboral impulsa sectores clave como la logística, la salud y el comercio minorista.

Los dominicanos son predominantes en el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale y Orlando, donde muchos tienen sus propios negocios. Según el INDEX, los ingresos promedio de los trabajadores dominicanos han crecido a un ritmo anual del 1.3%, superando el promedio nacional en ciertos sectores de servicios.

El de los venezolanos y dominicanos trasciende lo económico

La influencia de estas comunidades se siente en ciudades como Kissimmee y Tampa, donde los dominicanos han creado nodos culturales y comerciales.

En contraste, la migración venezolana sigue muy conectada a la situación política de su país de origen, lo que genera una dinámica de inversión constante en el sector inmobiliario como una forma de protección.

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