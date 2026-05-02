¿Cuentas bancarias con amigos? El peligroso truco de ahorro que se vuelve viral en 2026

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¿Confiarías tu cuenta bancaria a tu mejor amigo? Una tendencia conocida como "intimidad financiera" está ganando terreno entre los jóvenes en Estados Unidos.

Lo que antes era exclusivo de parejas casadas, ahora es la herramienta favorita de grupos de amigos para administrar viajes, cenas y hasta el pago de la renta.

Sin embargo, detrás de la emoción de ahorrar juntos, se esconden riesgos que podrían destruir no solo tu historial crediticio, sino también tus amistades más cercanas.

¿Cómo funciona la "intimidad financiera"?

El concepto es simple: un grupo de amigos abre una cuenta conjunta y cada integrante deposita una cantidad acordada semanalmente.

Según la autora Alyssa Davies, este método busca que el dinero sea "menos intimidante" y añade una capa de transparencia y responsabilidad compartida que ayuda a gastar con un propósito claro.

Los usos más comunes hoy en día:

Fondos para vacaciones: ahorrar para ese viaje grupal al final del verano.

Gastos de vivienda: compañeros de piso ( roommates ) que gestionan el alquiler y los servicios desde un solo lugar.

Eventos especiales: bodas, festivales o proyectos creativos conjuntos.

Los peligros de compartir tu firma bancaria

A pesar de lo "divertido" que pueda sonar, los expertos financieros están lanzando advertencias serias. Abrir una cuenta bancaria con amigos no es como compartir una suscripción de Netflix; es una vinculación legal profunda.

Acceso total: Christina Lamar, de Copper State Credit Union , recuerda que cualquier persona en el grupo tiene acceso al 100% del dinero . Si uno decide retirar todo y desaparecer, legalmente no es un robo, ya que es titular de la cuenta.

Responsabilidad solidaria: según la experta Taylor Price, todos los titulares son responsables por igual de los sobregiros y comisiones . Si un amigo gasta más de lo que hay, el banco te cobrará a ti también.

Daño al crédito: si un integrante del grupo tiene problemas legales o deudas con el estado, el dinero de esa cuenta conjunta podría ser embargado, afectando la relación bancaria de todos los involucrados.

Alternativas más seguras

Si quieres ahorrar con tus amigos sin arriesgar tu estabilidad, los especialistas sugieren métodos menos invasivos:

Fondos de amortización individuales: cada persona ahorra en su propia cuenta y se muestran capturas de pantalla para mantener la motivación grupal. Apps de gastos compartidos: utilizar herramientas que registran deudas sin necesidad de unir fondos legalmente. Contratos de confianza: si deciden seguir adelante con la cuenta conjunta, establezcan por escrito para qué se puede (y para qué no) usar el dinero.

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