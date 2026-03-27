De casa móvil a trampa financiera: por qué cientos de jubilados en Miami podrían perderlo todo

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Las calles de la Pequeña Habana son el escenario de una lucha desesperada por el derecho a la vivienda, puesto que más de 200 familias del parque de casas móviles Silver Court, ubicado en la emblemática Calle Ocho de Miami, se encuentran en pie de guerra tras recibir órdenes de desalojo que amenazan con dejarlas en la calle en uno de los mercados inmobiliarios más caros de Estados Unidos.

La notificación, entregada el pasado 11 de marzo por la empresa The Urban Group, ha caído como un mazo sobre una comunidad compuesta mayoritariamente por jubilados y trabajadores latinos, muchos de ellos de origen cubano, quienes han invertido los ahorros de su vida en unas estructuras que ahora les dicen que deben abandonar.

El dilema de los 10.000 dólares

En un intento por acelerar la salida de los residentes, los propietarios han puesto sobre la mesa un incentivo económico: 10.000 dólares para quienes acepten mudarse antes del 31 de mayo. Sin embargo, para los afectados, esta cifra es "una limosna" frente a la realidad de Miami-Dade.

Costos prohibitivos: entre el primer mes de alquiler, el último y el depósito de seguridad, sumado a los gastos de mudanza, los residentes aseguran que $10.000 no cubren ni la entrada a un apartamento modesto.

Plazo límite: aunque la fecha final para abandonar el terreno es el 30 de septiembre , el temor a no encontrar una alternativa asequible ha sumido a la comunidad en la ansiedad.

Patrimonio atrapado: con el paso de las décadas, muchas de estas "casas móviles" dejaron de serlo. Los inquilinos construyeron anexos, baños y habitaciones de concreto que son imposibles de trasladar, lo que significa la pérdida total de su inversión.

La postura del propietario: "Peligro estructural"

Desde el ángulo legal, representado por el abogado Jorge Piedra, el cierre del parque es una medida necesaria por razones de seguridad.

Según la propiedad, la infraestructura de Silver Court está en mal estado y representa un riesgo para los propios habitantes.

Bajo la normativa estatal de Florida, el dueño del terreno tiene el derecho legal de cambiar el uso del suelo, lo que le otorga la facultad de desalojar a los arrendatarios de los lotes.

Sin embargo, los vecinos temen que esto sea solo el preludio de un nuevo desarrollo inmobiliario de lujo, repitiendo la historia del polémico caso de Little Abner.

Resistencia judicial: la demanda colectiva

Para evitar quedar en el desamparo, los afectados han formado una asociación vecinal de emergencia y han contratado al abogado Jaime Glover. La estrategia legal busca dos objetivos claros:

Más tiempo: extender los plazos de reubicación dada la crisis de vivienda actual. Compensación justa: exigir una cifra que realmente permita a estas familias, muchas de ellas con ingresos fijos, reiniciar su vida en otro lugar.

Este caso sirve como una advertencia crítica para quienes buscan opciones de vivienda económicas en el sur de Florida: en un parque de casas móviles, tu hogar es tan estable como el contrato del terreno sobre el que descansa.

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