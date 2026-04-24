¿Dónde está mi pago? El ajuste del calendario de mayo que retrasará tu cheque de la SSA

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Si tienes planeado visitar una oficina del Seguro Social en los próximos días, es mejor que verifiques su estado antes de salir de casa.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el cierre temporal o servicio limitado de más de 35 oficinas en todo el país debido a trabajos de mantenimiento y renovaciones estructurales.

Aunque la agencia asegura que estas medidas no son permanentes, el impacto para quienes prefieren el servicio cara a cara es considerable, especialmente con los cambios que se avecinan en el calendario de pagos de mayo.

Mapa de oficinas cerradas este mes

Aquí te presentamos el listado de las ubicaciones con interrupciones confirmadas para abril de 2026:

Estado Ciudad / Código Postal Periodo de Cierre Arizona Yuma (85364) Hasta el 8 de mayo California Mission Viejo (92691) Del 22 al 24 de abril Florida Fort Walton Beach (32547) Indefinido Hawái Wailuku (96793) Del 20 al 24 de abril Iowa Fort Dodge / Decorah 22 de abril / Indefinido Maryland Silver Spring (20903) Indefinido Michigan Detroit College Park (48235) Indefinido Pensilvania Pittsburgh / Bloomsburg 22-24 de abril / Indefinido W. Virginia Logan (25601) Indefinido

Nota: También se reportan cierres parciales en Montana e Islas Marianas del Norte.

Alerta por pagos de mayo: ¿Por qué tardará más mi dinero?

A los cierres de oficinas se suma una "peculiaridad del calendario" en este 2026 que afectará la fecha en que recibes tu cheque.

Si tu fecha de nacimiento cae entre el 1 y el 10 del mes, normalmente recibirías tu pago el primer miércoles de mayo. Sin embargo, este año el depósito llegará el miércoles 13 de mayo.

Este ajuste es puramente administrativo y no indica una falta de fondos, pero requiere que los beneficiarios ajusten su presupuesto para cubrir esos días adicionales de espera.

Alternativas digitales y telefónicas

La SSA ha invertido fuertemente en su infraestructura remota para mitigar la falta de atención presencial. Según datos de la agencia:

Tiempos de espera reducidos: la atención telefónica ha mejorado drásticamente, con el 90% de los usuarios resolviendo dudas mediante sistemas automatizados.

Plataforma My Social Security: disponible las 24 horas para revisar estados de beneficios, solicitar documentos y actualizar información personal sin salir de casa.

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