El tiempo en el sur de Florida: ¿Por qué el Servicio Meteorológico pide extremar precauciones esta tarde?

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El sur de Florida se enfrenta a un día con mucha humedad, temperaturas elevadas y un riesgo constante de lluvias.

Si tienes planes de disfrutar del aire libre este viernes 24 de julio de 2026, no olvides llevar tu paraguas y tomar precauciones ante las altas sensaciones térmicas que se sentirán en los condados de Miami-Dade y Broward.

Temperaturas altas y una sensación térmica intensa en Miami

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en su estación de monitoreo del Aeropuerto Internacional de Miami, se espera que las temperaturas máximas lleguen a los 91 °F (33 °C) hoy.

Sin embargo, con una humedad relativa que supera el 80 %, el índice de calor podría alcanzar entre 98 °F y 102 °F durante la tarde.

Los meteorólogos de Telemundo 51 advierten que este nivel de calor requiere que te mantengas bien hidratado y que evites la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Pronóstico de lluvias y tormentas para el sur de Florida

La humedad que llega del Atlántico está favoreciendo la aparición de lluvias por la tarde. Según el NWS de Miami, hay un 40 % de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, que se intensificarán especialmente antes de las 4:00 p.m.

Los meteorólogos indican que los vientos del norte y noreste soplarán a una velocidad moderada, entre 5 y 10 mph.

Aunque algunas tormentas serán breves, ciertas áreas podrían experimentar descargas eléctricas frecuentes y acumulaciones de agua en zonas urbanas de baja altitud.

¿Qué se espera para el fin de semana en el sur de Florida?

El último informe de Telemundo 51 prevé un típico patrón de verano para el sábado 25 y domingo 26 de julio. Se espera que las tormentas vespertinas sigan afectando tanto el interior como la costa este, impulsadas por las brisas del mar.

Las temperaturas mínimas durante la noche rondarán los 80 °F (27 °C), lo que significa que las noches seguirán siendo cálidas y húmedas en toda la región metropolitana de Florida.

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