“Es inhumano”: concejal de Doral cuestiona los operativos de ICE y marca distancia con Trump

Los operativos de ICE en Doral comenzaron a generar un impacto que va más allá de las detenciones migratorias. Residentes y comerciantes aseguran que el temor está reduciendo la presencia de clientes en algunos establecimientos, mientras el concejal Rafael Piñeyro cuestionó la manera en que se están realizando las acciones de control migratorio.

En declaraciones a N+ Univision, calificó lo que está escuchando de los residentes como “inhumano” y pidió mayor atención de los representantes federales.

Detenciones preocupan a residentes y comerciantes

Piñeyro afirmó que, según los casos que ha conocido en Doral, muchas de las personas detenidas son residentes que atraviesan procesos migratorios.

El concejal también planteó la necesidad de diferenciar entre quienes tienen órdenes de deportación u otros antecedentes y quienes permanecen en el país mientras resuelven sus casos.

La preocupación también llegó a los negocios. Comerciantes entrevistados por Univision señalaron que la reducción de visitantes afecta directamente las ventas. El concejal sostuvo que cuando los clientes dejan de acudir a los establecimientos, el impacto termina trasladándose a la economía local.

El papel de Doral frente al 287(g)

La posición de Piñeyro adquiere relevancia porque él mismo votó en abril de 2025 a favor de un memorando relacionado con el programa 287(g).

Sin embargo, señaló que, hasta ahora, la Policía de Doral no ha participado en entrenamientos vinculados con ese mecanismo.

El programa 287(g) permite que determinadas agencias estatales o locales reciban autoridad delegada para cumplir funciones específicas de inmigración bajo supervisión de ICE. Entre sus modalidades figura el entrenamiento de agentes locales para determinadas funciones migratorias.

El concejal pidió además que senadores y congresistas conozcan las denuncias de familias y residentes y los instó a comunicar directamente sus experiencias a los representantes federales, especialmente ante las elecciones legislativas de noviembre.

La discusión ocurre mientras Doral enfrenta un clima de incertidumbre entre residentes y comerciantes por la presencia de agentes federales y las consecuencias económicas que atribuyen a los operativos. Univision reportó que algunos negocios han registrado menos visitantes y que residentes expresan temor ante posibles detenciones.

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