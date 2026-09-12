Éstos son los venezolanos detenidos por ICE en el Doral esta semana

Un conjunto de intervenciones ejecutadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Doral derivó en la detención de varios ciudadanos de nacionalidad venezolana, según reportes difundidos por la cuenta comunitaria Qué Pasa en Doral y confirmados por familiares de los afectados.

Casos reportados durante la jornada del domingo

De acuerdo con las denuncias de allegados, durante la noche del domingo 6 de septiembre se registraron procedimientos en distintos puntos de la ciudad:

Rafael Ángel López (25 años): Fue interceptado aproximadamente a las 11:30 p.m. en el centro comercial donde se ubica la farmacia Navarro, en la NW 41st Street. Sus familiares precisaron que ingresó a Estados Unidos en enero de 2015 siendo menor de edad con visa, mantiene documentación vigente y está amparado bajo la solicitud de asilo de sus padres.

Marianela Pujol y Nelson Díaz: La pareja fue retenida a la misma hora en la NW 87th Avenue mientras recargaba su vehículo. Según el testimonio de su hija, ambos ingresaron legalmente al país con visa en 2021, carecen de antecedentes penales y mantienen un trámite de asilo en curso.

Intervenciones viales durante la semana

Asimismo, familiares reportaron detenciones adicionales durante operativos viales registrados el martes 8 de septiembre:

Vicencio Machado: Residente de Doral que ingresó con visa en 2020. Fue interceptado por un vehículo sin identificación policial al momento de cruzar hacia la autopista de la NW 21st Avenue rumbo a su trabajo. Parientes indicaron que cuenta con permiso de trabajo, licencia de conducir vigente y proceso de asilo activo.

Adriber Batista: Fue detenido mientras transitaba por la autopista de la NW 107th Avenue en trayecto hacia su lugar de trabajo. Sus allegados informaron que cuenta con permiso laboral y licencia vigentes, además de un proceso de asilo pendiente y ausencia de récord criminal.

Ante las retenciones y el traslado a centros de custodia de las autoridades migratorias, las familias afectadas iniciaron campañas públicas de recolección gofundme de fondos para cubrir los honorarios de representación legal.

El vencimiento y la falta de renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos dejan a miles de migrantes en una situación de alta vulnerabilidad jurídica. Al perder la protección frente a la deportación y la autorización legal para trabajar, muchas familias que ingresaron legalmente o que mantenían trámites de asilo en curso enfrentan ahora un escenario de mayor riesgo ante el incremento de las fiscalizaciones y operativos migratorios por parte de las autoridades federales.

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