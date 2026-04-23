Evita multas de $500: lo que debes quitarle a tu placa en Florida hoy mismo

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La confusión sobre qué se puede y qué no se puede poner en el auto finalmente ha terminado para los conductores del "Estado del Sol".

Ya entró en vigor la aclaración definitiva firmada por el gobernador Ron DeSantis: los marcos decorativos en las matrículas son legales, pero bajo condiciones muy estrictas que podrían costarte miles de dólares si no las sigues.

La nueva ley SB 488 llega para poner orden tras la controversia generada por la normativa de 2025, que dejó a miles de conductores en Miami-Dade y Broward preguntándose si el marco de su concesionario era motivo de multa.

¿Qué está permitido ahora?

La firma de la ley a última hora del martes deja claro que el uso de marcos decorativos (los que rodean la placa) sí está permitido, siempre y cuando se respeten los elementos esenciales de identificación.

Visibilidad total: el marco no debe obstruir ni cubrir el número de la placa ni la calcomanía de registro (sticker).

Estado emisor: se debe poder leer claramente que la placa pertenece a Florida (o al estado correspondiente).

Sin trucos: queda prohibido cualquier material que altere la reflectividad o la capacidad de las cámaras para registrar los datos.

El fin de los dispositivos de ocultamiento

La ley es implacable con los llamados “license plate obscuring devices”. Si tu vehículo utiliza mecanismos electrónicos para ocultar la placa o coberturas diseñadas para evitar radares, te enfrentas a las sanciones más duras del país.

Multas base: comienzan en los $500. Multas graves: pueden escalar hasta los $5,000 si se demuestra que el ocultamiento está vinculado a actividades ilícitas. Cárcel: el uso de dispositivos electrónicos para modificar la visibilidad de la matrícula puede acarrear penas de hasta cinco años de prisión.

El "Epicentro" de las infracciones: Miami-Dade y Broward

El sur de Florida sigue siendo el área con mayor número de placas alteradas. Según datos de la Patrulla de Carreteras (FHP), de las casi 900 sanciones emitidas recientemente, la gran mayoría (702 casos) se concentraron en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Las autoridades advierten que no se permitirán:

Vinilos o aerografías: Cambiar el color de fondo o de las letras.

Recubrimientos ahumados: Protectores de plástico oscuro que dificultan la lectura angular.

Alteración de seguridad: Cualquier modificación que impida que la placa brille adecuadamente bajo la luz de las patrullas.

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