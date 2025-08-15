Famosa marca de cereales elimina químicos tóxicos de sus productos en EEUU: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Una empresa alimentaria elimina los colorantes artificiales de sus cereales tras un acuerdo legal con el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Según FOX, Paxton anunció este miércoles que la compañía firmó una Garantía de Cumplimiento Voluntario para retirar los ingredientes antes de 2027.

Además, el fiscal calificó el pacto como un “compromiso histórico” y pidió a otras marcas que adopten medidas similares.

Por lo tanto, el acuerdo marca un precedente legal en la lucha contra los aditivos vinculados a enfermedades graves.

Colorantes tóxicos generan alerta nacional por sus efectos en la salud

En este contexto, Paxton denunció que los colorantes artificiales afectan directamente a niños y adultos en Estados Unidos.

Asimismo, afirmó que “bajo ningún concepto los alimentos que contienen estos colorantes deberían anunciarse como ‘saludables’”.

Por ejemplo, mencionó vínculos entre estos aditivos y trastornos como hiperactividad, obesidad y problemas endocrinos.

En consecuencia, el fiscal acusó a la empresa de engañar a las familias con publicidad falsa sobre productos alimenticios.

Colorantes tóxicos desaparecen tras presión legal y evidencia científica

Además, Paxton reveló que la compañía ya había retirado los colorantes en Canadá y Europa, pero los mantenía en EEUU.

Mientras tanto, la investigación oficial detectó el uso de pigmentos derivados del petróleo en cereales populares.

Por eso, el fiscal emitió una Demanda de Investigación Civil y formalizó el proceso en abril de este año.

El acuerdo obliga a eliminar todos los colorantes tóxicos antes de que finalice 2027 en territorio estadounidense.

Rechazo público y presión institucional

En definitiva, Paxton celebra el acuerdo como una victoria para la salud pública y la transparencia alimentaria.

“Cualquier empresa que contribuya a un sistema de salud deficiente tendrá que rendir cuentas”, advirtió el fiscal.

El caso abre un debate sobre prácticas engañosas en la industria y el rol de los gobiernos en proteger a los consumidores.

Los colorantes tóxicos ya no tendrán cabida en los cereales que millones de familias consumen cada día en EEUU.

