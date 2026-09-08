FBI advierte sobre terrorismo digital a 25 años del 11-S: la amenaza en redes (+ Cómo reportar)

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A un cuarto de siglo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los grupos extremistas extranjeros han cambiado radicalmente sus estrategias de reclutamiento en Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con advertencias del Buró Federal de Investigaciones (FBI), las referencias al 11-S continúan vigentes como un motor de propaganda en plataformas digitales y redes sociales, siendo utilizadas para captar a "atacantes solitarios" dentro de EEUU.

Chris Raia, subdirector adjunto del FBI, confirmó en declaraciones a ABC News que la simbona del ataque de 2001 sigue apareciendo de forma sistemática en las comunicaciones de sospechosos de radicalización.

"Cada vez que empiezas a analizar sus medios de comunicación, a indagar en sus comunicaciones, siempre hay referencias al 11-S. Ese es su Super Bowl", explicó el funcionario al describir el peso que mantiene esa fecha dentro de la propaganda extremista.

La nueva dinámica: radicalización desde casa

El cambio más crítico identificado por las autoridades radica en la descentralización del riesgo.

Agrupaciones como ISIS o Al Qaeda ya no dependen únicamente de enviar operativos desde el exterior; en su lugar, difunden material propagandístico diseñado para que individuos en suelo estadounidense actúen de manera autónoma.

Detección compleja: los sospechosos pueden adquirir posturas extremistas en privado desde sus hogares sin necesidad de mantener un vínculo directo o visible con una organización criminal.

los sospechosos pueden adquirir posturas extremistas en privado desde sus hogares sin necesidad de mantener un vínculo directo o visible con una organización criminal. Detenciones recientes: durante el último año y medio, las autoridades federales han arrestado a al menos 16 personas dentro de EEUU por presuntamente planear o apoyar ataques en nombre de estas organizaciones.

durante el último año y medio, las autoridades federales han arrestado a al menos 16 personas dentro de EEUU por presuntamente planear o apoyar ataques en nombre de estas organizaciones. Casos en desarrollo: entre las detenciones resalta el caso de Jessica Bowie, de 35 años, arrestada en Albany (Nueva York) por un presunto plan para atentar contra el Capitolio estatal. Documentos judiciales señalan que la acusada publicó semanas antes mensajes de apoyo a los ataques del 11-S en sus redes sociales.

Menos complots complejos, nuevas amenazas tecnológicas

Aunque el FBI sostiene que la comunidad de inteligencia cuenta hoy con mejores herramientas legales y de rastreo que en 2001 para frenar conspiraciones a gran escala, la adaptabilidad de estos grupos plantea nuevos retos. Informes de inteligencia estiman que ISIS conserva cerca de 18,000 miembros a nivel global, mientras que Al Qaeda mantiene alrededor de 28,000.

A la par de la radicalización en línea, los organismos de seguridad mantienen bajo monitoreo el eventual uso de tecnologías emergentes, tales como drones y dispositivos no tripulados, para la perpetración de atentados.

¿Qué hacer si detectas un contenido sospechoso o de riesgo?

Las autoridades de seguridad enfatizan que la cooperación ciudadana sigue siendo el pilar principal para neutralizar amenazas antes de que se concreten.

Para las familias residentes e inmigrantes que navegan activamente en internet y redes sociales, el FBI mantiene activa la premisa "Si ves algo, di algo" (If you see something, say something).

Canal de contacto Detalle / Método de reporte Teléfono gratuito 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) Reporte digital en línea tips.fbi.gov Amenaza inminente / Emergencia Llamar de inmediato al 911

¿Qué tipo de señales deben llamar la atención?

Publicaciones con amenazas directas: contenidos en redes sociales que expresen intenciones de dañar edificios públicos, eventos masivos o personas particulares. Reclutamiento o incitación a la violencia: mensajes que glorifiquen ataques pasados para motivar violencia en el presente. Manejo o acopio inusual de materiales: Intentos de adquisición sospechosa de químicos, explosivos o armamento.

Importante: realizar un reporte sobre una amenaza de seguridad nacional o un hecho sospechoso a las líneas de denuncia confidenciales o al 911 se enfoca de manera estricta en la prevención del delito.

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