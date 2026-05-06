¡Final feliz! El FBI localiza en Miami a la menor desaparecida Lauryn Muñoz Taffur

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La comunidad del sur de Florida respira con alivio tras una tensa jornada de búsqueda. Las autoridades confirmaron que Lauryn Muñoz Taffur, la adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en North Miami, ha sido localizada sana y salva.

La noticia del hallazgo puso fin de inmediato a la Alerta de Menor Desaparecida que el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) había activado con carácter de urgencia. Gracias a la rápida movilización de recursos, la joven ha sido puesta a salvo y la alerta ha sido oficialmente cancelada.

El FBI localiza a la menor en Miami

Un factor determinante en la resolución de este caso fue la intervención de las agencias federales. Según se ha confirmado, fue el FBI quien localizó a la menor en Miami, trabajando en estrecha colaboración con los investigadores locales.

El despliegue de los agentes federales en el área metropolitana permitió dar con el paradero de la adolescente en un tiempo récord, garantizando que se encontrara en buen estado de salud.

La participación del FBI subraya la gravedad con la que se tomó el caso desde el inicio, especialmente después de que Lauryn fuera vista por última vez cerca de la cuadra 1300 de la calle Northeast 125th, en un área que activó todas las alarmas de la policía de North Miami.

Antecedentes de la desaparición

Lauryn, descrita como una joven de ascendencia afroamericana e hispana, de constitución pequeña y aproximadamente 1.42 metros de altura, había sido vista por última vez vistiendo una sudadera con capucha, pantalones y zapatillas Converse, todo en color negro.

La falta de detalles iniciales sobre las circunstancias de su desaparición había generado una profunda preocupación entre los residentes locales.

Sin embargo, la movilización ciudadana y la difusión de su descripción física, incluyendo un distintivo piercing en el ombligo, ayudaron a mantener la vigilancia en el área de North Miami y sus alrededores hasta la intervención federal.

Fin del operativo y agradecimiento a la comunidad

Con el hallazgo por parte del FBI en Miami, el Departamento de Policía de North Miami ha agradecido al público por su colaboración y por compartir la información en redes sociales.

Aunque los investigadores no han revelado detalles adicionales sobre dónde pasó las últimas horas la menor para proteger su privacidad y la integridad del caso, han reiterado que la prioridad siempre fue su retorno seguro.

El éxito de este operativo conjunto entre el FBI y la policía local reafirma la importancia de la respuesta inmediata en casos de desapariciones de menores en el estado de Florida.

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