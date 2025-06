Guardia Nacional se mantiene desplegada ante protestas migratorias del próximo sábado en Austin

Suscríbete a nuestros canales

Diversos grupos pro-inmigrantes han convocado manifestaciones para este sábado en Texas, en protesta contra las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados UnidosI (CE).

Según una publicación de @Hispanosatx, tras actos de vandalismo en ciudades como Los Ángeles y Austin, el gobernador Abbott ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar al Departamento de Seguridad Pública (DPS) durante las concentraciones.

¿Por qué se ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional?

La decisión del gobernador Abbott surge como respuesta a incidentes violentos recientes, incluyendo actos de vandalismo en un edificio federal en Austin el pasado lunes por parte de un pequeño grupo de manifestantes.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, ha confirmado que fueron notificados de la presencia de la Guardia Nacional este próximo sábado.

¿Cuál es el mensaje de las autoridades a los manifestantes?

Tanto el gobernador Abbott como el alcalde Watson han enfatizado que la protesta pacífica es un derecho fundamental y es completamente legal.

No obstante, han advertido que cualquier persona que cause daños a la propiedad o ataque a la policía será arrestada. La oficina de Abbott declaró que "Texas no tolerará la anarquía que hemos visto en Los Ángeles".

¿Cómo afectará esto las manifestaciones?

El despliegue de la Guardia Nacional busca mantener el orden público y prevenir actos de violencia o vandalismo.

Los manifestantes deberán estar conscientes de la mayor presencia de seguridad y asegurarse de que sus acciones se mantengan dentro de los límites de la protesta pacífica para evitar confrontaciones y arrestos.

