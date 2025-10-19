Homenaje en metálico: EEUU revela que lanzará un dólar con la imagen de este empresario

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Steve Jobs vuelve a ocupar espacio en la historia de la innovación, esta vez vinculado a la numismática estadounidense. La Casa de Moneda de Estados Unidos anunció que el cofundador de Apple será el protagonista de una nueva moneda de un dólar, concebida como tributo a su papel en la transformación tecnológica contemporánea.

De acuerdo con información publicada en el portal web de la US Mint, la pieza forma parte de la serie “American Innovation Coin”, una colección dedicada a figuras y logros que marcaron el rumbo económico, científico y social del país. La decisión fue anticipada dentro del programa de monedas conmemorativas que el organismo desarrolla desde 2018.

La Casa de Moneda precisó que cada emisión de esta serie busca reflejar la huella de distintos estados y territorios. En este caso, el reconocimiento a Steve Jobs responde al impacto generado desde una de las zonas más influyentes en el ámbito tecnológico mundial.

Será en la versión correspondiente a California donde se incluirá a Jobs, como parte de la edición 2026 del programa federal de innovación.

Diseño y características de la moneda.

El diseño seleccionado muestra a Steve Jobs observando un ordenador personal, acompañado de la inscripción “Steve Jobs – Apple Computer” y la fecha 2026.

De acuerdo con la US Mint, la elección de esta imagen simboliza el inicio de la computación doméstica y el papel de Apple en ese proceso.

La propuesta fue desarrollada tras consultas entre artistas, representantes estatales y los comités consultivos federales que aprueban cada diseño conmemorativo. Las fuentes oficiales señalan que el retrato del empresario se basa en material histórico de dominio público, sin participación de su familia en la selección final.

Lanzamiento y disponibilidad

La moneda conmemorativa estará disponible para el público durante el segundo semestre de 2026, según el cronograma publicado por la Casa de Moneda. Los interesados ​​podrán adquirirla a través del sitio oficial de la institución o mediante distribuidores numismáticos autorizados.

Se ofrecerán varias presentaciones, entre ellas piezas individuales, juegos de colección y ediciones especiales para conmemorar su lanzamiento. Cada unidad tendrá un valor nominal de un dólar estadounidense y será fabricada en una aleación de manganeso, cobre y níquel.

