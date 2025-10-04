¿Trump en una moneda de dólar? El polémico borrador para conmemorar el 250° aniversario de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La inclusión del expresidente Donald Trump en una moneda de un dólar ha generado una ola de cuestionamientos en la esfera pública estadounidense.

El diseño forma parte de un borrador preliminar vinculado a las conmemoraciones del 250° aniversario de la independencia, previsto para 2026. La propuesta coloca al exmandatario en el centro de una discusión que combina tradición, política y derecho.

Según información difundida en el portal web del Departamento del Tesoro, el tesorero Brandon Beach confirmó a través de su cuenta en X que se trata de un primer modelo conceptual.

El funcionario aseguró que los bocetos “no son noticias falsas”, y que representan los primeros trabajos conmemorativos del semiquincentenario nacional, aún sujetos a revisión.

Un diseño con simbolismo político

Las imágenes iniciales muestran el perfil lateral de Trump en el anverso de la moneda, acompañado de las inscripciones “Libertad”, “En Dios confiamos” y las fechas “1776–2026”.

En el reverso, el expresidente aparece levantando el puño, con la frase “Lucha, lucha, lucha” y una bandera ondeante detrás. Este segundo lado, según expertos, podría entrar en conflicto con las normas sobre la representación de personas vivas en monedas oficiales.

El Departamento del Tesoro subrayó que el diseño final todavía no está definido, y que la versión divulgada corresponde solo a un borrador evaluativo. Voceros de la entidad indicaron que se abrirá un proceso interno para revisar la viabilidad jurídica de cada propuesta artística.

Normas legales bajo revisión

Las leyes de Estados Unidos estipulan que ningún presidente vivo, ni fallecido recientemente, puede figurar en monedas emitidas por el Tesoro.

Esta restricción busca preservar la neutralidad simbólica de las piezas monetarias y evitar interpretaciones partidistas.

El caso actual, sin embargo, explora posibles márgenes interpretativos en el diseño, ya que el retrato de Trump no se presenta como un busto tradicional, sino como una composición de cuerpo parcial.

Hasta ahora, solo Calvin Coolidge ha sido incluido en una moneda mientras estaba en funciones, en 1926. Aquel precedente histórico vuelve a cobrar relevancia ante la proximidad del aniversario de la nación y las disposiciones de la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables Circulantes, que habilita la acuñación de ediciones especiales de un dólar a partir de enero de 2026.

