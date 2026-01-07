Investigan tiroteo en hotel de Fort Lauderdale: un hombre herido y una mujer bajo custodia

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades policiales investigan un tiroteo ocurrido la mañana de este martes 6 de enero en un hotel de Fort Lauderdale, el cual dejó a un hombre hospitalizado y a una mujer detenida.

El incidente se registró poco antes de las 10:00 a.m. en el hotel Marriott North, ubicado en la cuadra 6500 de North Andrews Avenue. Según los informes preliminares de la policía de Fort Lauderdale, los oficiales respondieron a una llamada de emergencia por disparos dentro de las instalaciones.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a un hombre con una herida de bala en la parte superior del cuerpo. Testigos en el lugar indicaron haber visto a la víctima en el área de la piscina poco después del suceso, solicitando ayuda tras haber recibido un impacto de proyectil en el hombro.

Atención médica y detención

Paramédicos de Fort Lauderdale Fire Rescue brindaron asistencia inmediata en el lugar y trasladaron al hombre al Broward Health Medical Center bajo "alerta de trauma". Hasta el momento, su condición exacta no ha sido revelada, aunque se encontraba consciente al momento del traslado.

En el hotel, la policía logró contactar y detener a una mujer, quien es señalada como la presunta autora de los disparos. Actualmente, se encuentra bajo custodia y está siendo interrogada por los detectives.

Posible móvil doméstico

Aunque la investigación sigue en curso, la policía ha indicado que el incidente parece estar relacionado con una disputa doméstica. Las autoridades enfatizaron que se trata de un hecho aislado y que no existe una amenaza activa para otros huéspedes del hotel o para el público en general.

Enrique Santos, un residente de la zona consultado por medios locales, expresó su preocupación por la reciente ola de violencia en la ciudad: "Estoy sorprendido de que esto haya pasado aquí mismo; es preocupante ver tantos tiroteos últimamente".

Este suceso ocurre en una semana marcada por varios incidentes con armas de fuego en el área de Fort Lauderdale, incluyendo un tiroteo en Nochevieja y otro enfrentamiento reciente en Himmarshee Village, lo que mantiene a las autoridades en alerta máxima.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube