La nueva regla de asilo de EE. UU.: el cambio que limita la protección para víctimas de violencia doméstica y de pandillas

Estados Unidos ha impuesto nuevas restricciones en la concesión del asilo para casos relacionados con violencia ejercida por pandillas y en el ámbito doméstico.

Estas medidas afectan a aproximadamente un millón de casos que esperan resolución en las cortes de inmigración. La información fue extraída del portal web de Univisión, dónde se compartió el testimonio de un experto en inmigración.

De acuerdo con Haim Vásquez, abogado de inmigración, esta nueva regulación, emitida por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, limita la protección para quienes sufren violencia a manos de actores privados.

“Lo que el gobierno ahora va a ser más estricto cuando la violencia doméstica, por ejemplo, por alguna persona privada o pandillas, ya no el Gobierno siendo el que ha causado el tipo de delito o digamos temor para la persona,” explicó Vásquez.

Nuevas condiciones para solicitudes de asilo

Vásquez señaló que la evaluación de estos casos será más rigurosa, ya que quienes aleguen violencia doméstica no podrán fundamentar su solicitud basándose en la inacción del gobierno de su país de origen, algo que antes era considerado.

Además, la dificultad para reunir evidencia de estos abusos complica aún más la situación de solicitantes que escapan con sus hijos y pocos recursos.

Otra medida comentada por el especialista es la publicación de una norma que autoriza a cualquier agente federal a investigar, detener y juzgar a personas que incumplan las leyes migratorias.

Vásquez calificó esta medida como preocupante por el posible desconocimiento de estos agentes en temas migratorios y las implicaciones legales que esto conlleva.

El abogado también destacó la confirmación del fin del TPS para venezolanos concedido en 2021, afectando a unos 268,000 beneficiarios actualmente.

“Tienen un tiempo muy corto y crítico en este momento para determinar otra posibilidad migratoria,” advirtió Vásquez, y recomendó buscar asesoría legal para explorar opciones como procesos familiares o de visa de empleo.

Estas modificaciones representan cambios significativos en la política migratoria estadounidense con efectos directos en una gran cantidad de personas en proceso migratorio.

