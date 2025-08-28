Trump resucita esta vieja práctica de vigilancia para evaluar solicitudes de asilo: ¿de qué se trata?

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos reactivó una política de verificaciones vecinales para evaluar a los solicitantes de ciudadanía.

Según un memorando obtenido por CBS, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ordenó a sus funcionarios realizar entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los inmigrantes.

Esto marca un cambio significativo en el proceso de evaluación de solicitudes de ciudadanía según informó la agencia EFE.

Esta medida busca reforzar el control sobre quienes buscan naturalizarse, en un contexto donde la Casa Blanca manifestó su intención de endurecer los criterios para la obtención de beneficios migratorios.

Antecedentes

Durante más de 30 años, USCIS había prescindido de estas verificaciones, confiando en las revisiones biométricas y antecedentes penales proporcionados por el FBI.

Sin embargo, la nueva política exige que los solicitantes presenten información adicional, como cartas de conocidos que puedan atestiguar sobre su buen comportamiento.

Esta documentación será fundamental para determinar si un funcionario llevará a cabo una investigación vecinal. Si un solicitante no proporciona esta evidencia o se niega a hacerlo, podría desencadenar una revisión más exhaustiva de su situación.

Criterios

USCIS actualizó los criterios para otorgar beneficios migratorios, considerando aspectos como el carácter moral y la participación en actividades que puedan ser vistas como negativas, incluyendo conductas antiestadounidenses o terroristas.

La agencia enfatiza que los solicitantes deben demostrar que fueron y continúan siendo personas de buen carácter moral.

Destacan los atributos positivos como la participación comunitaria, logros educativos y un historial laboral estable. Esta política ampliada también permite a los funcionarios considerar nuevas infracciones como motivos para la descalificación.

