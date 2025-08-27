Con las manos vacías: la razón por la que varias novias se quedaron sin su vestido en EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

En Ciudad Juárez, un negocio dedicado a la venta de vestidos de novia cerró de manera inesperada, dejando a numerosas clientas en una situación de incertidumbre al no recibir los vestidos que habían pedido ni la devolución de sus pagos.

Estas denuncias surgieron luego de que varias mujeres se enteraran del cierre y acudieran a la tienda para buscar una solución, misma que no fue proporcionada.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo 48 El Paso, donde se señala que el negocio, identificado como Vonna Bridals ubicado en una plaza comercial, dejó incompletos los pedidos y sin reembolso a sus clientas. Ante la negativa de la boutique de devolver el dinero, las afectadas decidieron llamar a las autoridades para intervenir.

Las clientas que se presentaron en la tienda fueron informadas por el personal que no se realizaría devolución alguna y que tampoco se entregarían los vestidos.

Ante esta situación, solicitaron apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cuyos agentes acudieron para atender el conflicto y calmar la tensión en el lugar.

Acciones de las clientas afectadas

Algunas de las mujeres afectadas optaron por aceptar algunos vestidos que estaban en exhibición con el fin de rescatar parte de lo invertido, mientras que otras continuaron en la búsqueda de recuperar su dinero o los productos que pagaron.

La denuncia formal ya fue presentada ante las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias y se determine la responsabilidad del negocio y sus propietarios.

