La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) exigió a los fabricantes farmacéuticos incorporar una nueva advertencia de seguridad en las etiquetas de todos los medicamentos agonistas del receptor GLP-1, entre los que destacan marcas de consumo masivo como Ozempic, Wegovy, Zepbound y Mounjaro.

La disposición responde al hallazgo de casos de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, una grave afección ocular capaz de provocar la pérdida irreversible de la vista en pacientes que emplean estas terapias inyectables u orales para tratar la obesidad y la diabetes.

El origen científico de la alerta y las cifras de incidencia

El trastorno ocurre cuando disminuye abruptamente el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, aunque los especialistas médicos aún desconocen el mecanismo exacto que desencadena el daño vascular.

Los investigadores de la agencia federal iniciaron una revisión exhaustiva tras la publicación de un estudio clínico en 2024 que vinculó por primera vez este cuadro ocular con el consumo de semaglutida, el principio activo desarrollado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Para dimensionar el alcance del riesgo, los científicos de la FDA evaluaron los resultados de más de 125 ensayos clínicos y cruzaron los datos con su sistema electrónico de seguimiento de efectos secundarios.

El balance estadístico demostró que la afección surge en aproximadamente seis de cada 100.000 personas que utilizan fármacos GLP-1 durante al menos un año.

En contraste, la tasa de incidencia entre los pacientes que recibieron placebos u otros tratamientos convencionales para controlar la glucosa permaneció por debajo de cuatro casos por cada 100.000 individuos.

Síntomas de alarma que exigen atención médica inmediata

Ante el impacto potencialmente permanente sobre la capacidad visual de millones de consumidores en territorio estadounidense, los reguladores sanitarios establecieron pautas claras de vigilancia clínica.

Quienes siguen estos tratamientos deben acudir de urgencia a un especialista si detectan visión borrosa repentina, aparición de puntos ciegos, percepción distorsionada de los colores o cualquier otra alteración ocular inesperada durante el uso del medicamento.

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